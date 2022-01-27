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27.01.2022 15:23
Рубрика: Происшествия

Экс-глава Росимущества Подмосковья отправлен в СИЗО

Текст: Иван Петров

Как минимум два месяца - до 25 марта текущего года - предстоит провести в следственном изоляторе бывшему руководителю управления Росимущества по Московской области Николаю Пешкову. Соответствующее решение в четверг принял Бабушкинский районный суд Москвы. Судья удовлетворил ходатайство следствия - именно следователи просили заключить под стражу высокопоставленного в недавнем прошлом чиновника.

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В суде уточнили, что Пешкову уже предъявили обвинение по пункту "в" части 5 статьи 290 Уголовного кодекса РФ "получение должностным лицом взятки в крупном размере". Экс-чиновнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки.

По версии следствия, будучи на госслужбе Пешков получил взятку от бизнесмена в виде оплаты гостиничного номера во время отдыха на одном из российских курортов. Взамен чиновник обеспечил "содействие в решении некоторых вопросов" в пользу взяткодателя.

Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ России.

Николай Пешков занимал должность руководителя подмосковного территориального управления Росимущества до 31 декабря 2021 года.

Ранее "РГ" сообщила о том, что СК обратился в суд с ходатайством об аресте Николая Пешкова.

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