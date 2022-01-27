Эксперты: Лучшее время для покупки жилья было перед пандемией

Доступность жилья рассчитывается, как количество лет, которое необходимо семье из двух работающих человек, чтобы накопить на квартиру средней площадью 54 кв. м на вторичном рынке, при условии сбережения всех своих доходов. По международным стандартам жилье считается доступным, если этот коэффициент менее 3.
Сейчас, подсчитали эксперты, по сравнению с 2019 годом доступность жилья снизилась во всех городах-миллионниках. Если в 2019 году коэффициент доступности жилья (КДЖ) был в среднем 3,7 ("жилье не очень доступно"), то в 2020 году снизился до 3,8, а в 2021 году - до 4,5 ("приобретение жилья серьезно осложнено").
Средний доход за два года вырос на 13% (c 88,7 тыс. до 100 тыс. рублей), а средняя стоимость квартиры - на 36% (с 4,15 млн до 5,66 млн рублей).
В 2019 году в категорию, где "жилье существенно недоступно", попадали только два города - Москва и Санкт-Петербург. В 2021 году к ним прибавились Казань и Краснодар, где средняя стоимость квартир сопоставима с доходами семьи за 5,8 и 5,2 года соответственно.
Жилье считается "доступным" только в Челябинске, где средняя стоимость квартиры площадью 54 кв. м сопоставима с доходами семьи за 2,9 года из-за низкой стоимости недвижимости.
В Волгограде, Перми, Красноярске "жилье не очень доступно" (коэффициенты 3,7 - 3,9).
В Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Воронеже, Ростове-на-Дону, Омске, Уфе, Екатеринбурге "приобретение жилья серьезно осложнено". (4-4,9).
После валютного кризиса 2014 года периодом с максимальной доступностью жилья был 2019 год - к этому времени стоимость недвижимости выросла минимально, а доходы населения восстанавливались активнее. Семье требовалось в среднем 3,7 года, чтобы заработать сумму, сопоставимую с ценой средней двухкомнатной квартиры. Наименьшая доступность была зафиксирована в 2015 году (5 лет). Тогда на фоне ажиотажного спроса в 2014 году многие продавцы необоснованно завышали прайс.
Сейчас приобрести жилье жителю большого города все же проще, чем в кризисном 2015 году (коэффициент 4,5), но лучшее время для покупки было до пандемии. Исключение - Краснодар, где ситуация сейчас хуже, чем в 2015 году из-за большого роста цен.