Эксперты: Лучшее время для покупки жилья было перед пандемией

Доступность жилья снизилась до показателей послекризисного 2015 года, подсчитали эксперты "Циан.Аналитика".

Доступность жилья рассчитывается, как количество лет, которое необходимо семье из двух работающих человек, чтобы накопить на квартиру средней площадью 54 кв. м на вторичном рынке, при условии сбережения всех своих доходов. По международным стандартам жилье считается доступным, если этот коэффициент менее 3.

Сейчас, подсчитали эксперты, по сравнению с 2019 годом доступность жилья снизилась во всех городах-миллионниках. Если в 2019 году коэффициент доступности жилья (КДЖ) был в среднем 3,7 ("жилье не очень доступно"), то в 2020 году снизился до 3,8, а в 2021 году - до 4,5 ("приобретение жилья серьезно осложнено").

Средний доход за два года вырос на 13% (c 88,7 тыс. до 100 тыс. рублей), а средняя стоимость квартиры - на 36% (с 4,15 млн до 5,66 млн рублей).

В 2019 году в категорию, где "жилье существенно недоступно", попадали только два города - Москва и Санкт-Петербург. В 2021 году к ним прибавились Казань и Краснодар, где средняя стоимость квартир сопоставима с доходами семьи за 5,8 и 5,2 года соответственно.

Жилье считается "доступным" только в Челябинске, где средняя стоимость квартиры площадью 54 кв. м сопоставима с доходами семьи за 2,9 года из-за низкой стоимости недвижимости.

В Волгограде, Перми, Красноярске "жилье не очень доступно" (коэффициенты 3,7 - 3,9).

В Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Воронеже, Ростове-на-Дону, Омске, Уфе, Екатеринбурге "приобретение жилья серьезно осложнено". (4-4,9).

После валютного кризиса 2014 года периодом с максимальной доступностью жилья был 2019 год - к этому времени стоимость недвижимости выросла минимально, а доходы населения восстанавливались активнее. Семье требовалось в среднем 3,7 года, чтобы заработать сумму, сопоставимую с ценой средней двухкомнатной квартиры. Наименьшая доступность была зафиксирована в 2015 году (5 лет). Тогда на фоне ажиотажного спроса в 2014 году многие продавцы необоснованно завышали прайс.

Сейчас приобрести жилье жителю большого города все же проще, чем в кризисном 2015 году (коэффициент 4,5), но лучшее время для покупки было до пандемии. Исключение - Краснодар, где ситуация сейчас хуже, чем в 2015 году из-за большого роста цен.