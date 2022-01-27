Евросоюз озабочен защитой торговых путей в Индийском океане

С 2018 года Евросоюз пытается углубить сотрудничество в области безопасности с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Постоянная военно-морская миссия ЕС в западной части Индийского океана предназначена для защиты жизненно важных торговых путей, сообщает портал EU-Observer.

По данным источников издания со ссылкой на документ министерства иностранных дел и политики безопасности ЕС, несколько государств-членов уже пообещали предоставить свои суда и персонал для так называемого скоординированного морского присутствия. Речь идет о зоне между Красным морем, Мадагаскаром, Мальдивскими островами и Ормузским проливом, которая простиралась бы до территориальных вод Индии. "Развертывание морских подразделений под флагом ЕС было бы хорошей возможностью усилить дипломатическое влияние ЕС в регионе. В первую очередь, это касается Индии", - говорится в документе иностранной службы.

При этом отмечалось, что Евросоюз намерен активизировать сотрудничество в области безопасности с Индией, Индонезией, Японией, Сингапуром, Южной Кореей и Вьетнамом. ЕС собирается также изучать способы обеспечения расширенных военно-морских операций своих государств-членов в регионе.

Для европейцев это жизненно важное пространство, считают специалисты Королевского колледжа в Лондоне. Они полагают, что внутренний рынок ЕС особенно зависит от этих морских путей, даже больше, чем США. 75 процентов импортируемых товаров поступают в ЕС по морю. Любое нарушение доступа и использования этих вод влияет на повседневную жизнь европейцев.