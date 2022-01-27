Фигурное катание на Олимпиаде в Пекине

Программа соревнований:

Мужчины, одиночное катание

Женщины, одиночное катание

Спортивные пары

Танцы на льду

Командный турнир

Расписание соревнований по фигурному катанию

4 февраля

5:02 - Командный турнир - Мужчины, одиночное катание - Короткая программа

6:41 - Командный турнир - Танцы на льду - Ритм-танец

8:22 - Командный турнир - Спортивные пары - Короткая программа

6 февраля

4:37 - Командный турнир - Женщины, одиночное катание - Короткая программа

6:57 - Командный турнир - Спортивные пары - Произвольная программа

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

7 февраля

4:22 - Командный турнир - Мужчины, одиночное катание - Произвольная программа

5:31 - Командные соревнования - Танцы на льду - Произвольный танец

6:37 - Командный турнир - Женщины, одиночное катание - Произвольная программа

8 февраля, 4:22

Мужчины, одиночное катание - Короткая программа

10 февраля, 4:38

Мужчины, одиночное катание - Произвольная программа

12 февраля, 14:07

Танцы на льду - Ритм-танец

14 февраля, 4:22

Танцы на льду - Произвольный танец

15 февраля, 13:08

Женщины, одиночное катание - Короткая программа

17 февраля, 13:08

Женщины, одиночное катание - Произвольная программа

Камила Валиева. Фото: Александр Вильф/ РИА новости

18 февраля, 13:38

Спортивные пары - Короткая программа

19 февраля, 14:08

Спортивные пары - Произвольная программа

20 февраля

7:00 - Показательные выступления

* Расписание может быть изменено

Столичный дворец спорта

Столичный дворец спорта был построен в 1968 году,. В 2022 году этот стадион станет местом проведения соревнований по шорт-треку и фигурному катанию. На летних Олимпийских играх 2008 года здесь проходили соревнования по волейболу.

На этой арене состоялось несколько важных спортивных мероприятий, в том числе матчи по настольному теннису между Китаем и США в рамках программы дипломатического обмена по настольному теннису в 1971 году и одна из первых игр НБА в Китае в 2004 году.