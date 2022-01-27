Фигурное катание на Олимпиаде в Пекине

Мужчины, одиночное катание
Женщины, одиночное катание
Спортивные пары
Танцы на льду
Командный турнир
5:02 - Командный турнир - Мужчины, одиночное катание - Короткая программа
6:41 - Командный турнир - Танцы на льду - Ритм-танец
8:22 - Командный турнир - Спортивные пары - Короткая программа
4:37 - Командный турнир - Женщины, одиночное катание - Короткая программа
6:57 - Командный турнир - Спортивные пары - Произвольная программа
4:22 - Командный турнир - Мужчины, одиночное катание - Произвольная программа
5:31 - Командные соревнования - Танцы на льду - Произвольный танец
6:37 - Командный турнир - Женщины, одиночное катание - Произвольная программа
Мужчины, одиночное катание - Короткая программа
Мужчины, одиночное катание - Произвольная программа
Танцы на льду - Ритм-танец
Танцы на льду - Произвольный танец
Женщины, одиночное катание - Короткая программа
Женщины, одиночное катание - Произвольная программа
Спортивные пары - Короткая программа
Спортивные пары - Произвольная программа
7:00 - Показательные выступления
* Расписание может быть изменено
Столичный дворец спорта был построен в 1968 году,. В 2022 году этот стадион станет местом проведения соревнований по шорт-треку и фигурному катанию. На летних Олимпийских играх 2008 года здесь проходили соревнования по волейболу.
На этой арене состоялось несколько важных спортивных мероприятий, в том числе матчи по настольному теннису между Китаем и США в рамках программы дипломатического обмена по настольному теннису в 1971 году и одна из первых игр НБА в Китае в 2004 году.