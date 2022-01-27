Фристайл на Олимпиаде в Пекине

Программа соревнований

Мужчины:

- Воздушная акробатика

- Могул

- Ски-кросс

- Слоупстайл

- Хафпайп

- Биг-эйр

Женщины:

- Воздушная акробатика

- Могул

- Ски-кросс

- Слоупстайл

- Хафпайп

- Биг-эйр

Смешанные команды:

- Воздушная акробатика

Расписание соревнований по фристайлу

3 февраля

13:00 - Женщины. Могул. Квалификация 1

14:45 - Мужчины. Могул. Квалификация 1

5 февраля

13:00 - Мужчины. Могул. Квалификация 2

14:30 - Мужчины. Могул. Финал 1

15:05 - Мужчины. Могул. Финал 2

15:40 - Мужчины. Могул. Финал 3

6 февраля

13:00 - Женщины. Могул. Квалификация 2

14:30 - Женщины. Могул. Финал 1

15:05 - Женщины. Могул. Финал 2

15:40 - Женщины. Могул. Финал 3

7 февраля

4:30 - Женщины. Биг-эйр. Квалификация 1

5:15 - Женщины. Биг-эйр. Квалификация 2

6:00 - Женщины. Биг-эйр. Квалификация 3

8:30 - Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 1

9:15 - Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 2

10:00 - Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 3

8 февраля

5:00 - Женщины. Биг-эйр. Финал 1

5:22 - Женщины. Биг-эйр. Финал 2

5:45 - Женщины. Биг-эйр. Финал 3

9 февраля

6:00 - Мужчины. Биг-эйр. Финал 1

6:22 - Мужчины. Биг-эйр. Финал 2

6:45 - Мужчины. Биг-эйр. Финал 3

10 февраля

14:00 - Смешанные команды. Воздушная акробатика. Финал 1

14:50 - Смешанные команды. Воздушная акробатика. Финал 2

13 февраля

5:00 - Женщины. Слоупстайл. Квалификация 1

6:01 - Женщины. Слоупстайл. Квалификация 2

14:00 - Женщины. Воздушная акробатика. Квалификация 1

14:45 - Женщины. Воздушная акробатика. Квалификация 2

14 февраля

4:30 - Женщины. Слоупстайл. Финал 1

4:57 - Женщины. Слоупстайл. Финал 2

4:24 - Женщины. Слоупстайл. Финал 3

7:30 - Мужчины. Слоупстайл. Квалификация 1

8:32 - Мужчины. Слоупстайл. Квалификация 2

14:00 - Женщины. Воздушная акробатика. Финал 1

15:00 - Женщины. Воздушная акробатика. Финал 2

15 февраля

4:30 - Мужчины. Слоупстайл. Финал 1

4:57 - Мужчины. Слоупстайл. Финал 2

5:24 - Мужчины. Слоупстайл. Финал 3

14:00 - Мужчины. Воздушная акробатика. Квалификация 1

14:45 - Мужчины. Воздушная акробатика. Квалификация 2

16 февраля

14:00 - Мужчины. Воздушная акробатика. Финал 1

15:00 - Мужчины. Воздушная акробатика. Финал 2

Фото: РИА Новости

17 февраля

4:30 - Женщины. Хафпайп. Квалификация 1

5:21 - Женщины. Хафпайп. Квалификация 2

6:30 - Женщины. Ски-кросс. Посев.

7:30 - Мужчины. Хафпайп. Квалификация 1

8:21 - Мужчины. Хафпайп. Квалификация 2

9:00 - Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала

9:35 - Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала

9:54 - Женщины. Ски-кросс. Полуфиналы

10:10 - Женщины. Ски-кросс. Малый финал

После малого финала - Женщины. Ски-кросс. Большой финал

18 февраля

4:30 - Женщины. Хафпайп. Финал 1

4:57 - Женщины. Хафпайп. Финал 2

5:24 - Женщины. Хафпайп. Финал 3

6:45 - Мужчины. Ски-кросс. Посев

9:45 - Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала

10:20 - Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала

10:39 - Мужчины. Ски-кросс. Полуфиналы

10:55 - Мужчины. Ски- кросс. Малый финал

После малого финала - Мужчины. Ски-кросс. Большой финал

19 февраля

4:30 - Мужчины. Хафпайп. Финал 1

4:57 - Мужчины. Хафпайп. Финал 2

5:24 - Мужчины. Хафпайп. Финал 3

* Расписание может быть изменено

Биг-эйр Шоген

"Биг-эйр Шоген" примет соревнования по сноуборду и фристайлу. Концепция дизайна заимствована у традиционных летающих апсар на фресках Дуньхуана. Комплекс построен на территории бывшего сталелитейного завода.

После зимних Олимпийских игр площадка будет использоваться для проведения различных спортивных соревнований и тренировок спортсменов, а также культурных и общественных мероприятий.

Фото: REUTERS

Снежный парк Геньтин

Снежный парк Геньтин станет площадкой для акробатики, хафпайпа, могула, слоупстайла, кросса и параллельного гигантского слалома как в соревнованиях по сноуборду сноуборде, так во фристайле. В парке будет два отдельных пространства - парк А для фристайла и парк Б для сноуборда - каждый вместимостью 7500 зрителей.