Фристайл на Олимпиаде в Пекине

Мужчины:
- Воздушная акробатика
- Могул
- Ски-кросс
- Слоупстайл
- Хафпайп
- Биг-эйр
Женщины:
- Воздушная акробатика
- Могул
- Ски-кросс
- Слоупстайл
- Хафпайп
- Биг-эйр
Смешанные команды:
- Воздушная акробатика
13:00 - Женщины. Могул. Квалификация 1
14:45 - Мужчины. Могул. Квалификация 1
13:00 - Мужчины. Могул. Квалификация 2
14:30 - Мужчины. Могул. Финал 1
15:05 - Мужчины. Могул. Финал 2
15:40 - Мужчины. Могул. Финал 3
13:00 - Женщины. Могул. Квалификация 2
14:30 - Женщины. Могул. Финал 1
15:05 - Женщины. Могул. Финал 2
15:40 - Женщины. Могул. Финал 3
4:30 - Женщины. Биг-эйр. Квалификация 1
5:15 - Женщины. Биг-эйр. Квалификация 2
6:00 - Женщины. Биг-эйр. Квалификация 3
8:30 - Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 1
9:15 - Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 2
10:00 - Мужчины. Биг-эйр. Квалификация 3
5:00 - Женщины. Биг-эйр. Финал 1
5:22 - Женщины. Биг-эйр. Финал 2
5:45 - Женщины. Биг-эйр. Финал 3
6:00 - Мужчины. Биг-эйр. Финал 1
6:22 - Мужчины. Биг-эйр. Финал 2
6:45 - Мужчины. Биг-эйр. Финал 3
14:00 - Смешанные команды. Воздушная акробатика. Финал 1
14:50 - Смешанные команды. Воздушная акробатика. Финал 2
5:00 - Женщины. Слоупстайл. Квалификация 1
6:01 - Женщины. Слоупстайл. Квалификация 2
14:00 - Женщины. Воздушная акробатика. Квалификация 1
14:45 - Женщины. Воздушная акробатика. Квалификация 2
4:30 - Женщины. Слоупстайл. Финал 1
4:57 - Женщины. Слоупстайл. Финал 2
4:24 - Женщины. Слоупстайл. Финал 3
7:30 - Мужчины. Слоупстайл. Квалификация 1
8:32 - Мужчины. Слоупстайл. Квалификация 2
14:00 - Женщины. Воздушная акробатика. Финал 1
15:00 - Женщины. Воздушная акробатика. Финал 2
4:30 - Мужчины. Слоупстайл. Финал 1
4:57 - Мужчины. Слоупстайл. Финал 2
5:24 - Мужчины. Слоупстайл. Финал 3
14:00 - Мужчины. Воздушная акробатика. Квалификация 1
14:45 - Мужчины. Воздушная акробатика. Квалификация 2
14:00 - Мужчины. Воздушная акробатика. Финал 1
15:00 - Мужчины. Воздушная акробатика. Финал 2
4:30 - Женщины. Хафпайп. Квалификация 1
5:21 - Женщины. Хафпайп. Квалификация 2
6:30 - Женщины. Ски-кросс. Посев.
7:30 - Мужчины. Хафпайп. Квалификация 1
8:21 - Мужчины. Хафпайп. Квалификация 2
9:00 - Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала
9:35 - Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала
9:54 - Женщины. Ски-кросс. Полуфиналы
10:10 - Женщины. Ски-кросс. Малый финал
После малого финала - Женщины. Ски-кросс. Большой финал
4:30 - Женщины. Хафпайп. Финал 1
4:57 - Женщины. Хафпайп. Финал 2
5:24 - Женщины. Хафпайп. Финал 3
6:45 - Мужчины. Ски-кросс. Посев
9:45 - Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала
10:20 - Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала
10:39 - Мужчины. Ски-кросс. Полуфиналы
10:55 - Мужчины. Ски- кросс. Малый финал
После малого финала - Мужчины. Ски-кросс. Большой финал
4:30 - Мужчины. Хафпайп. Финал 1
4:57 - Мужчины. Хафпайп. Финал 2
5:24 - Мужчины. Хафпайп. Финал 3
* Расписание может быть изменено
"Биг-эйр Шоген" примет соревнования по сноуборду и фристайлу. Концепция дизайна заимствована у традиционных летающих апсар на фресках Дуньхуана. Комплекс построен на территории бывшего сталелитейного завода.
После зимних Олимпийских игр площадка будет использоваться для проведения различных спортивных соревнований и тренировок спортсменов, а также культурных и общественных мероприятий.
Снежный парк Геньтин станет площадкой для акробатики, хафпайпа, могула, слоупстайла, кросса и параллельного гигантского слалома как в соревнованиях по сноуборду сноуборде, так во фристайле. В парке будет два отдельных пространства - парк А для фристайла и парк Б для сноуборда - каждый вместимостью 7500 зрителей.