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27.01.2022 05:23
Рубрика: Общество

Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым

Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Начало февраля практически на всей территории России будет теплым. Температура воздуха превысит климатическую норму, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

Фото: Денис Кожевников/ ТАСС
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Синоптики отметили, что озвученная ими информация касается только первых чисел месяца. Более подробный прогноз на все остальные дни они представят 31 января.

Ну а до конца второго зимнего месяца в столичном регионе сохранится обычная для этого времени года температура воздуха и нормальное атмосферное давление.

Метеорологи подсчитали, что в январе 2022 года в Москве выпало рекордное количество осадков. Сугробы выросли до полуметра при норме в 30 сантиметров.

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