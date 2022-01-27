Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым

Начало февраля практически на всей территории России будет теплым. Температура воздуха превысит климатическую норму, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

Синоптики отметили, что озвученная ими информация касается только первых чисел месяца. Более подробный прогноз на все остальные дни они представят 31 января.

Ну а до конца второго зимнего месяца в столичном регионе сохранится обычная для этого времени года температура воздуха и нормальное атмосферное давление.

Метеорологи подсчитали, что в январе 2022 года в Москве выпало рекордное количество осадков. Сугробы выросли до полуметра при норме в 30 сантиметров.