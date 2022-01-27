Глава погранслужбы Киргизии заявил о стягивании к границе сил Таджикистана

Глава погранслужбы Государственного комитета национальной безопасности (ПС ГКНБ) Киргизии Уларбек Шаршеев заявил о стягивании к границе военной техники со стороны Таджикистана. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы ПС ГКНБ КР.

"По состоянию на 23:00 по бишкекскому времени, таджикские военнослужащие продолжают периодически обстреливать позиции киргизских военнослужащих. Перестрелки продолжаются в местностях Эки-Таш, Кум-Базар, Чыр-Добо. Таджикские военные обстреляли из миномета место дислокации военнослужащих внутренних войск КР, также в местности Кочо-Бою в результате обстрела сгорел дом гражданина Киргизстана", - говорится в документе.

В ведомстве также сообщили, что по инициативе таджикской стороны состоялся второй телефонный разговор между первым заместителем председателя ГКНБ - директором Погранслужбы ГКНБ Уларбеком Шаршеевым и командующим ПВ ГКНБ Таджикистана Раджабали Рахмонали. Уточняется, что речь вновь шла о прекращении огня.

Позже глава погранслужбы КР Уларбек Шаршеев заявил, что именно таджикская сторона не прекращает огонь, более того, продолжает стягивать к границе тяжелую военную технику и личный состав.

Между тем, минздрав КР сообщил о четырех военнослужащих погранвойск, получивших осколочные ранения.