Николай Ефимович: Мы идем всюду, где есть наша аудитория, даже в TikTok

В этом году союзному телеканалу БелРос будет 15 лет. А самой Телерадиовещательной организации Союзного государства 22 января исполнилось 24 года. Как и чем отвечают здесь на вызовы информационной войны, в условиях которой живем и работаем? Перед каким выбором стоят сегодня союзные СМИ? Председатель Телерадиовещательной организации Союзного государства Николай Ефимович - о приоритетах медиапространства цифровой эпохи.

Николай Александрович, в чем вы видите миссию союзного телевидения сегодня?

Николай Ефимович: Знаете, "миссия" звучит так возвышенно, а - сейчас не до высокого стиля. Надо понимать: мы работаем в условиях информационной войны коллективного Запада с Россией, Беларусью и в целом - с Союзным государством. Плановое и размеренное информационное сопровождение нашей интеграции - уже в прошлом.

Теперь мы не просто освещаем союзную жизнь, а каждодневно отвечаем на информационные угрозы и вызовы, на бесчисленные фейковые вбросы и дезинформацию. Мы, извините, как на фронте - и должны отстаивать информационную безопасность Союзного государства, его ценность для граждан Беларуси и России. Показывать, как наш союз способствует тому, чтобы наши народы жили лучше и безопаснее.

Конечно, в обострении геополитической обстановки ничего хорошего нет. Но, как ни парадоксально, именно эта ситуация серьезно подняла значимость, важность и ценность Союзного государства, не побоюсь сказать, в мировой политической повестке. И если прежде в том же Евросоюзе вообще неохотно говорили о союзе России и Беларуси, а где-то даже игнорировали, то сейчас просто на дыбы становятся, чтобы не допустить усиления интеграции, чтобы оторвать Беларусь от союза с Россией. Предпринимают настоящие информационные атаки: вспомните, что происходило накануне 4 ноября прошлого года - накануне встречи президентов России и Беларуси? Встречи, где они подписали те самые 28 союзных программ, что должны стать прорывом в нашей интеграции?!

Мы и Telegram-канал БЕЛРОС запустили именно 4 ноября 2021 года. Поскольку ясно было, что встреча президентов станет исторической. И число заходов и подписчиков стало расти. Именно потому, что такая повестка - остро актуальна. Ведь многим интересно: что это за программы, что реально меняется, не потонет ли все в бюрократическом болоте? Мы даже вдогонку открыли еще один Telegram, БЕЛРОС СМОТРИМ, где выставляем уже непосредственно наши программы. Спрос на информацию, на новости и аналитику в союзном пространстве резко возрос.

А что из себя сегодня представляет телеканал БелРос?

Николай Ефимович: Пять лет назад, в первые дни работы в ТРО, я сидел в кабинете в телецентре Останкино и нервно думал: что же со всем этим делать?! Тут во время встречи президентов Путина и Лукашенко в Петербурге происходит теракт в метро. Все СМИ - только об этом, а у нас в эфире какие-то гребцы на водном канале, и возможность показать сегодняшние события дней через пять…

Теперь такое невозможно представить - хотя собственной службы новостей пока нет. Работаем с партнерами по системе тендеров, когда любая наша программа - это конкурсное задание (по новостям, к примеру, успешно сотрудничаем с телекомпанией МИР).

Мы сегодня - совершенно другие, начиная с имени (первоначально телеканал назывался "ТРО") и заканчивая радикальным изменением вещания. Причем с деньгами у нас по-прежнему негусто (канал - малобюджетный, некоторые блогеры кричат, что нам выделяют миллиард, может покажут, где он лежит?), а жизнь требует горячей информационной повестки. Поэтому крутимся похлеще белки в колесе. Если раньше у нас было семь-восемь новостных выпусков, то теперь их 15. По сути, новости от Бреста до Владивостока в эфире почти ежечасно: ведь БелРос - канал круглосуточный.

Более того, с конца января запускаем ежедневную информационно-аналитическую программу "Факты на стол!". Президент Беларуси часто повторяет эту фразу, когда речь идет о выпадах наших политических противников. Нет, под новинку никто нам бюджета не увеличил, сами придумали, как сделать. В минувшем году очень хорошо пошел "Клуб экспертов": разговор на самые горячие темы. Решили переформатировать, добавить стримов, экспертных оценок, мнений из соцсетей, чтобы актуальную информационную картину давать каждый день. Как говорится, Союзное государство: здесь и сейчас.

Мы меняемся на ходу, подстраиваясь под условия, которые преподносит жизнь. Нынешняя пандемия - в том числе. Вот, допустим, была у нас популярная, с собственным YouTube каналом, программа о путешествиях по России и Беларуси - "Карта Родины". Но подобные съемки в период пандемии - дело практически неподъемное. Поэтому поставили ее на паузу и запустили программу "Будьте здоровы!": как живем и боремся с коронавирусом. И она отлично пошла (даже рекламодателей заинтересовала)!

И все это не только в эфире, но и в соцсетях, на YouTube канале БелРос ТВ, где число просмотров близится уже к 4 миллионам.

Наша принципиальная позиция: давать всю ключевую информацию. Показывать так, как есть - иначе смотреть никто не будет. Но, разумеется, с главным нашим акцентом - на союзную интеграцию, которой дорожим и мы, и наши зрители. Притом случаются дискуссии и споры - творческие и даже политические. Не скрою, разность подходов в освещении событий и у белорусской стороны, и у российской бывает. Вспомним "газовые" и "молочные" войны, подготовку "дорожных карт". Или, к примеру, предвыборный скандал в Беларуси с так называемыми российскими "вагнеровцами". В таких случаях мы даем обе позиции. И еще взгляд "над схваткой": в виде экспертного мнения, аналитики.

У канала даже две итоговые - белорусская и российская - информационно-аналитические программы. Они по-разному делаются с точки зрения технологии и контента. Но обязательно с актуализацией союзного аспекта. На сегодняшний день, я считаю, "БелРос" - это телеканал, который стоит смотреть!

Какими видятся перспективы развития канала?

Николай Ефимович: Когда в конце 2017 года мы провели ребрендинг телеканала, то полагали, что обновлений хватит надолго. Но уже к концу сезона стало ясно, что останавливаться нельзя. Конкуренция на медийном рынке, в том числе и в сфере нишевых спутниковых каналов, огромная. Тогда был подготовлен проект Концепции развития на среднесрочную перспективу. Задача создать на базе нынешней Телерадиовещательной организации интерактивную мультимедийную платформу с упором на диджитал. Но мы даже не предполагали, что нас ждет...

В смысле?

Николай Ефимович: Проект документа должны согласовать восемь министерств и ведомств двух стран. И вот мы согласовываем - третий год! Несмотря на то, что нас поддержали оба профильных министерства, другие ведомства. Знаете, подстроиться под каждое министерство невыносимо тяжело. К примеру, Устав ТРО принят 18 лет назад: тогда и речи не было об интернете, соцсетях в таких масштабах, как сейчас. Мы несколько лет пытаемся внести в Устав изменения, не требующие никаких затрат: просто соответствие с реалиями. Согласились все ведомства, российские и белорусские, кроме одного, которое посчитало: а зачем, живите так!

А можете представить, как идет согласование проекта Концепции развития, если на создание современной мультимедийной платформы требуется 700 миллионов рублей? Но мы и здесь почти дошли до конца. Лишь три ведомства (два из них, нетрудно догадаться, финансовые) пока сомневаются. Причем они не отказывают - просто пишут бесчисленные замечания, претензии. Получить добро у бюрократа - да легче получить Нобелевскую премию!

При этом для нас принципиально важно и самим зарабатывать, а не только ждать государственного финансирования. Хорошо помню, как в 2018 году мы впервые запускали рекламное вещание. Нас убеждали: рынок падает, никто вас толком не знает, о чем вообще речь? Сегодня на БелРос рекламное вещание выстроено, зарабатываем не так много, но стабильно. Пандемия, разумеется, тут сказалась, но все же это направление стремимся развивать.

А не получится так, что пока концепцию согласуют, ее актуальность "уйдет" - и придется все начинать сначала?

Николай Ефимович: Есть такая опасность. Рынок медиакоммуникаций меняется стремительно. В проекте Концепции мы уже не указываем конкретный период: просто пишем "на среднесрочную перспективу".

Но речь не только о нас. Процесс согласования союзных программ - и об этом уже не раз говорилось с высоких трибун - объективная и серьезная проблема, настолько он громоздкий и забюрократизированный. Порой на это действительно уходят годы.

Вы знаете свою аудиторию, ее запросы?

Николай Ефимович: Первое, что мы сделали сразу, еще в 2017 году, - стали "измеряться", соотносить себя с рынком нишевых телеканалов. Без этого невозможно было делать ребрендинг, заниматься рекламным вещанием.

Мы регулярно получаем объективную оценку специалистов: данные от "Медиаскопа" - главной в России компании, которая измеряет телеаудиторию. И можем смело сказать, что ядро нашей аудитории сформировалось. Среднемесячный охват: от 5 до 7 миллионов. Среднее время телесмотрения: 11-18 минут, в зависимости от сезона, сериальных линеек и информационного интереса. И сетку вещания мы формируем в прямой зависимости от предпочтений аудитории.

Сегодня все просто: в ходе телеизмерений можно видеть, какие конкретно передачи люди смотрят - "Новости", "Клуб экспертов", "Братскую кухню", документальные фильмы, сериалы… Вот, например, за последние три месяца поняли, что порядка 250 тысяч человек "приходили" к нам на канал и уходили. И это повод проанализировать: что их не удовлетворило, а что привлекло.

В какой-то момент увидели: наш зритель с интересом смотрит прямые трансляции. Теперь в эфире - прямые трансляции выступлений президентов России и Беларуси, их важные интервью, обязательно - наши парады, союзные праздники. Летом 2021 года в прямом эфире был фестиваль "Славянский базар". В год 75-летия Великой Победы мы дали не просто трансляцию парадов в Москве и Минске, но показали знаменитый Парад Победы 1945 года.

Никто в России не дает столько контента о Беларуси, как мы: это же наша ниша! Не успели в Минске отснять фильм о горячих событиях 2020 года, о попытке госпереворота, как мы его поставили в эфир - все серии, не сокращая.

И еще об аудитории. Спутниковый оператор "Триколор-ТВ" - лидер цифрового телевидения России, чья база почти 12 миллионов домохозяйств, - внес недавно БелРос в пакет информационных телеканалов, где мы находимся рядом с Russia Today, МИР24, РБК, CNN, Euronews … При этом, замечу, мы есть и в прежнем пакете -региональных каналов: многие уже привыкли, пусть и дальше там смотрят.

Я считаю, что этот шаг - определенная оценка нашего контента, наших усилий по его созданию, и, конечно, мощного интереса к актуальной союзной тематике.

В соцсетях вы назвали статистику страницы БелРос на YouTube и спровоцировали дискуссию. Кое-кто засомневался в реальности этих цифр…

Николай Ефимович: Как только мы завели каналы и к нам реально пошли подписчики, хейтеры начали писать, что мы "химичим" - покупаем ботов. Это смешно, а главное - очень глупо: у нас, бюджетников, на ботов просто денег нет!

Люди, понимающие, как устроен Telegram и как вообще строится работа в интернете, прекрасно это осознают. В таком сегменте информационного поля, надо признать, мы раньше работали слабо. Именно потому, что ресурсы наши, мягко говоря, не безграничны. Мы очень хорошо понимали: просто завести Telegram-канал мало - мы ведь не шоу-биз, не настолько медийные персоны, чтобы одно упоминание фамилий вызвало массовый приток подписчиков.

Но именно с ростом интереса к союзной повестке, к белорусским событиям, именно с перезагрузкой интеграции наших двух стран пришло понимание: это шанс! Надо ковать медийное железо во всех сферах! И меня искренне удивляет: неужели хейтеры не понимают элементарного - того, что сегодня такая тематика действительно вызывает острый интерес?

Число просмотров нашего YouTube канала достигло на сегодня 3,831 миллиона - и почти полтора миллиона из них добавилось за последние пару месяцев! Только одно интервью Марии Захаровой собрало 150 тысяч просмотров. И это - на момент нашего с вами разговора (а когда выйдет газета, эта цифра, уверен, вырастет еще). Тем более, что мы выкладываем не просто интервью, а предлагаем разные форматы - от коротких отрывков до "нарезки" с цитатами и поясняющим контентом. Это дань запросам и привычкам аудитории YouTube и RUTUBE каналов и основных наших мессенджеров.

Мы, кстати, разделяем тематику двух наших Telegram-каналов. Один, что называется, заточен на видео-контент, второй - единая площадка для новостей Союзного государства.

Конечно, тут надо понимать, что мы - межгосударственный канал. Мы продвигаем Союзное государство и не публикуем провокативных новостей, которые традиционно привлекают множество подписчиков и волну комментариев, порой - оскорбительных. Но мы идем всюду, где может быть наша потенциальная аудитория. Даже в Тик-Ток. Хотя, казалось бы, где Союзное государство, а где ресурс, в котором преобладают комедийные скетчи, клипы. Но в цифровую эру он бешено популярен, значит, работаем с тем, что есть.

Ваши оппоненты апеллируют к тому, что подписчиков много, а просмотров меньше…

Николай Ефимович: А разве реально, чтобы все подписчики смотрели абсолютно все новости? Я, администратор канала, сам смотрю далеко не все, настолько насыщена лента новостей.

Есть, кстати, одна особенность: большинство Telegram-каналов работают в определенной командной сетке, пуша друг друга и привлекая подписчиков и читателей с помощью агрессивного перепоста новостей. Мы пока работаем, по сути, в одиночестве. И еще раз обращаю внимание оппонентов - мы не авторский Telegram-канал, где многое позволено, где сама подача может быть дискуссионной. Мы, повторюсь, площадка, где аккумулируется самая важная для Союзного государства информация, где все собрано в единый "флакон", и не надо ходить по другим каналам.

Конечно, мы активно следим не только за внутренней повесткой двух наших государств - России и Беларуси, но и за внешней политикой. Последние цифры смотрения показали, что ситуация в Казахстане, которую мы очень внимательно и подробно отслеживали, вызвала реальный интерес и принесла большое количество просмотров. Для примера: видео с цитатой президента Токаева на нашем YouTube канале набрало более 114 тысяч просмотров. А видео возложения цветов у посольства Казахстана в Москве - почти 120 тысяч просмотров в TikTok.

Заметили и другую сторону медали: нередко бывает, что заметка с наших аккаунтов без ссылки ставится на другую площадку. По-моему, это говорит не только о сетевом пиратстве, но и о том, что наш контент действительно интересен. К слову, мы единственные предлагаем ковид-статистику не просто по России и Беларуси, но и по Союзному государству в ежедневном режиме. Это к вопросу об актуальности.

22 тысячи подписчиков - у двух Telegram-каналов БелРос за несколько месяцев. 3 979 172 просмотров на YouTube-канале БелРос

Телеканал "БелРос" до сих пор вещает в рамках платной подписки. А как быть тем, кто хотел бы его смотреть, но не имеет возможности подключить платный пакет?

Николай Ефимович: Мы изначально были созданы, как спутниковый платный канал. Сегодня, когда Беларусь и Россия перешли на цифровой формат, смотреть БелРос стало гораздо проще, чем раньше. Цифровая приставка - не роскошь, а необходимость, она есть почти у всех. Тем более, что наши основные партнеры - "большая четверка" мобильных операторов России. Мы - везде: НТВ+, Билайн, МТС-МГТС, Акадо и так далее.

Мы все время стремимся найти и заинтересовать своего зрителя, поэтому нас можно посмотреть в крупнейших онлайн-кинотеатрах: Ivi, Megogo, Kion. И еще важно, что по всей России у нас 326 кабельных операторов с аудиторией больше 25 миллионов человек: аудитория, которой можно позавидовать.

Ну и конечно, на нашем сайте идет прямое круглосуточное онлайн-вещание…

…и именно этот вариант можно предложить тем, у кого нет возможности или желания оформлять подписку. Но интернет-то дома есть!

Николай Ефимович: Абсолютно точно! Зайдите на сайт https://belros.tv, кликните по ссылке онлайн-вещания - и смотрите наши программы, фильмы, сериалы абсолютно бесплатно.

Ну, и честно о грустном. Нам бы очень хотелось, но пока мы не входим ни в белорусский так называемый "соцпакет" телеканалов, ни в один из мультиплексов в России. Для того, чтобы попасть в мультиплекс, необходимы серьезные финансовые вливания - несколько наших годовых бюджетов. Надо сказать, что на сегодняшний день мы почти исчерпали возможности продвижения спутникового вещания, а о доступе к по-настоящему массовому зрителю речи пока нет. Но даже в таких условиях мы делаем все, чтобы быть на острие информационного потока, продвигая тематику Союзного государства.

Но ТРО Союза - это ведь не только телевизионный канал...

Николай Ефимович: Это и программы в эфире самых популярных радиостанций - "Говорит Москва", "Радио "Комсомольская правда", "Радио России". А в Беларуси мы вещаем в эфире Первого национального радиоканала. Это и наша симпатичная придумка: музыкальное интернет-радио "Первое Союзное радио". Это YouTube и RUTUBE каналы, аккаунты в Instagram, Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассниках", TikTok и два Telegram-канала. Такая она сегодня - Телерадиовещательная организация Союзного государства.

Продвигать Союзное государство на новых интернет-платформах так, чтобы привести к формированию широкой аудитории понимания значения союза России и Беларуси

В последнее время говорят о создании единого медиахолдинга союзных СМИ. На ваш взгляд, какие задачи могут быть с его помощью решены?

Николай Ефимович: Я бы сказал, что в каком-то виде медиахолдинг уже существует: во всяком случае, имеются его составляющие. Есть газеты "СОЮЗ. Беларусь-Россия", "Союзное вече", журнал "Союзное государство", ТРО Союза с телеканалом, портал soyuz.by. Но, безусловно, задачи сегодняшнего дня требуют мощного информационного ответа на все угрозы и вызовы, сильного информационного кулака - и, конечно, хорошей материальной поддержки. Пока еще нет полного представления, каким образом будет действовать медиахолдинг.

Замечу, кстати, что газеты "Союз" и "Союзное вече" созданы без собственной системы распространения. И, на мой взгляд, издание их на базе таких популярных в России изданий-носителей, как "Российская газета" и "Комсомольская правда", - оптимальный вариант попадания союзных изданий к массовому читателю, который получает таким образом две газеты одновременно.

Недавно на базе МИА "Россия сегодня" прошел экспертный форум, где много внимания и времени отвели союзным СМИ, их проблемам. Важно то - и это было подчеркнуто на форуме - что создание медиахолдинга не означает отказа от всего наработанного союзными СМИ. Мы - состоялись, несмотря на малые бюджеты и небольшие редакции, выдержав конкуренцию с медиа, обладающими огромными ресурсами. Это случилось благодаря тому, что Союзное государство стало реальностью, о которой его граждане хотят знать как можно больше.

И неслучайно, наверное, недавно вам присвоили звание заслуженного журналиста России.

Николай Ефимович: Я считаю, это оценка работы всей нашей команды единомышленников по продвижению Союзного государства. Я ведь и сам своего рода "свидетельство" такого союза: родился и учился в Беларуси, там мои корни, а живу в России, жена - россиянка. И таких судеб - миллионы.

А не было планов замахнуться на фильм или сериал? Ваши предшественники сняли прекрасный фильм "Брестская крепость".

Николай Ефимович: Планы есть, и это отмечено в проекте нашей Концепции развития. А пока по заказу ТРО Союза создан полнометражный документальный фильм "Ржев. 500 дней в огне". Он посвящен не только одному из самых трагичных сражений Великой Отечественной войны, но и истории создания Ржевского мемориала, который в 2020 году открыт президентами России и Беларуси. Этот союзный проект мы начали снимать еще когда на месте грандиозного мемориала было пустое поле. Фильм получил Гран-при за лучшую операторскую работу на фестивале "Герой нашего времени", картина стала лауреатом фестиваля документального кино "Евразия. doc".

На нашем YouTube канале "Ржев. 500 дней в огне" набрал уже больше 100 тысяч просмотров. И там невероятные дискуссии, обсуждения, сшибки мнений и моих ровесников, и миллениалов, и ребят поколения Z… Просмотров было бы еще больше, но YouTube ограничил доступ к фильму для тех, кому нет восемнадцати. Мол, в фильме хроника, где можно видеть убитых солдат. А как показывать войну без войны? И почему нам указывают, какой должна быть память о войне?! Это еще раз говорит о цензуре на иностранных видеохостингах. Поэтому мы и открыли свой канал на RUTUBE. Нам надо создавать свое медиапространство на отечественных видеохостингах и бороться за человека, который проводит время с нами.