Горнолыжный спорт на Олимпиаде в Пекине

Программа соревнований

Мужчины:

- Скоростной спуск

- Слалом

- Гигантский слалом

- Супер-гигант

- Комбинация

Женщины

- Скоростной спуск

- Слалом

- Гигантский слалом

- Супер-гигант

- Комбинация

Командное первенство

Расписание соревнований по горнолыжному спорту

6 февраля, 6:00

Мужчины. Скоростной спуск

7 февраля

5:15 - Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка

8:45 - Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка

8 февраля, 6:00

Мужчины. Супер-гигант

9 февраля

5:15 - Женщины. Слалом. 1-я попытка

8:45 - Женщины. Слалом. 2-я попытка

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

10 февраля

5:30 - Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск

9:15 - Мужчины. Комбинация. Слалом

11 февраля, 6:00

Женщины. Супер-гигант

13 февраля

5:15 - Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка

8:45 - Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка

15 февраля, 6:00

Женщины. Скоростной спуск

16 февраля

5:15 - Мужчины. Слалом. 1-я попытка

8:45 - Мужчины. Слалом. 2-я попытка

17 февраля

5:30 - Женщины. Комбинация. Скоростной спуск

9:00 - Женщины. Комбинация. Слалом

19 февраля

6:00 - Командное первенство. 1/8 финала

6:47 - Командное первенство. 1/4 финала

7:14 - Командное первенство. Полуфиналы

7:37 - Командное первенство. Малый финал

7:46 - Командное первенство. Большой финал

* Расписание может быть изменено

Национальный горнолыжный центр

Горнолыжный спорт известен как "жемчужина в короне зимних Олимпийских игр". В Национальном горнолыжном центре есть семь трасс с большими склонами.

Стадион, который будет использоваться для международных соревнований и тренировок спортсменов после зимних Олимпийских игр, вмещает 5000 зрителей (сидячие места) и 3500 зрителей (стоячие места).