Горнолыжный спорт на Олимпиаде в Пекине

Мужчины:
- Скоростной спуск
- Слалом
- Гигантский слалом
- Супер-гигант
- Комбинация
Женщины
- Скоростной спуск
- Слалом
- Гигантский слалом
- Супер-гигант
- Комбинация
Командное первенство
Мужчины. Скоростной спуск
5:15 - Женщины. Гигантский слалом. 1-я попытка
8:45 - Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Мужчины. Супер-гигант
5:15 - Женщины. Слалом. 1-я попытка
8:45 - Женщины. Слалом. 2-я попытка
5:30 - Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск
9:15 - Мужчины. Комбинация. Слалом
Женщины. Супер-гигант
5:15 - Мужчины. Гигантский слалом. 1-я попытка
8:45 - Мужчины. Гигантский слалом. 2-я попытка
Женщины. Скоростной спуск
5:15 - Мужчины. Слалом. 1-я попытка
8:45 - Мужчины. Слалом. 2-я попытка
5:30 - Женщины. Комбинация. Скоростной спуск
9:00 - Женщины. Комбинация. Слалом
6:00 - Командное первенство. 1/8 финала
6:47 - Командное первенство. 1/4 финала
7:14 - Командное первенство. Полуфиналы
7:37 - Командное первенство. Малый финал
7:46 - Командное первенство. Большой финал
* Расписание может быть изменено
Горнолыжный спорт известен как "жемчужина в короне зимних Олимпийских игр". В Национальном горнолыжном центре есть семь трасс с большими склонами.
Стадион, который будет использоваться для международных соревнований и тренировок спортсменов после зимних Олимпийских игр, вмещает 5000 зрителей (сидячие места) и 3500 зрителей (стоячие места).