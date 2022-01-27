Игорь Иванов - о том, кому выгодна информационная кампания вокруг ситуации с Украиной

Все последние дни и недели информационное пространство заполнено различного рода апокалиптическими прогнозами и сценариями развития событий вокруг Украины. Журналисты, эксперты и политики с серьезным видом рассуждают о неизбежности российско-украинской войны, о подготовке переворота в Киеве, о сокрушительном ответе Запада и даже о грядущем глобальном конфликте с применением ядерного оружия.

Попробуем ответить на несколько взаимосвязанных вопросов, которые, наверное, возникают в голове любого человека, на которого обрушивается эта волна мрачных пророчеств и предсказаний. Для чего развязана вся эта информационная атака? Кто может за ней стоять? Кому она выгодна? Что на самом деле происходит или может произойти вокруг Украины в ближайшем будущем?

Начнем с планов и намерений Москвы. Любому мало-мальски знакомому с устройством власти в России понятно, что об истинных планах или намерениях российской власти может быть осведомлен только очень узкий круг особо приближенных к этой власти людей. Эти люди в информационном пространстве, как правило, "не засвечиваются". С громкими заявлениями обычно выступают те, кому начальство поручило пошуметь, либо те, кто действует на свой страх и риск для того, чтобы быть замеченными и оцененными высшим руководством. Никто из этих "говорящих голов", разумеется, ни в какие планы Кремля не посвящен, а просто на более высоком или более низком профессиональном уровне отрабатывает свой номер. К сожалению, развернутая такими неравнодушными людьми кампания вокруг якобы надвигающейся войны в Украине, не имея под собой никакой основы и никакого практического значения, неизбежно воздействует на общественные настроения в нашей стране, вызывая панические или же, наоборот, милитаристские настроения. В совокупности с тяжелыми последствиями, вызванными до сих пор до конца не преодоленной пандемией, развернутая воинствующая кампания способна серьезно деморализовать и травмировать российское общество. Какие могут быть последствия этого процесса, покажет время, но ничего хорошего от этой истерии ожидать явно не приходится.

Могут предположить, что очередная антиукраинская кампания кому-то нужна в России, чтобы отвлечь внимание от серьезных социально-экономических и политических проблем, поднять патриотический дух населения и сплотить страну. Если так кто-то и думает, то, скорее всего, со временем его может постигнуть серьезное разочарование. Сама мысль о войне против Украины или на Украине никак не тянет на новую национальную идею, это совсем не та платформа, на которой могло бы консолидироваться российское общество.

Теперь попробуем взглянуть на эту проблему с украинского угла. Надо признать, что на Украине есть немало сил, которые по разным причинам заинтересованы в нагнетании информационной истерии вокруг отношений с Россией. Они исходят из того, что роль безвинной жертвы кровожадного российского медведя может дать Украине только дивиденды. Во-первых, по их мнению, в таком положении легче реализовывать план формирования новой национальной идентичности. Во-вторых, в этих условиях Запад, возможно, будет готов закрыть глаза на внутриполитические скандалы, коррупцию и другие проблемы украинского государства. В-третьих, изображая жертву, можно рассчитывать на увеличение экономической и военной помощи. В-четвертых, многие неуклюжие действия российской пропаганды только усиливают антироссийские настроения в самой Украине. Поэтому логично предположить, что Киев и дальше будет стремиться делать все, чтобы подогревать напряженность на информационном пространстве.

Для Вашингтона и его евроатлантических союзников развернувшаяся кампания вокруг "неминуемой" российской агрессии на Украине тоже на руку. Она позволяет отвлекать внимание от собственных внутренних проблем. Позволяет сомкнуть ряды внутри архаичного Североатлантического блока. Отвлекает внимание от позорного бегства западных армий из Афганистана. Фиксируя внимание на происходящих вокруг Украины событиях, Белый дом пытается бороться с распространенными в Европе представлениями о том, что атлантическое направление внешней политики США окончательно отходит на второй план в системе американских приоритетов, уступая место более важному для Вашингтона индо-тихоокеанскому направлению.

Одним словом, каждый занят своим делом, раскручивая пропагандистскую войну вокруг Украины.

А есть ли силы, которые действительно могли бы быть заинтересованы не в пропагандистской, а реальной войне на Украине? Здесь картина выглядит иначе. Если отбросить мнения оголтелых фанатиков и профессиональных провокаторов, то выяснится, что настоящая война с применением современных видов вооружений, с бесчисленными жертвами и колоссальными разрушениями никому не нужна. От такой войны проиграют все: и Россия, и Запад, и Украина. Она имела бы для всех такие политические, военные и экономические издержки, от которых было бы не так просто оправиться в течение не только долгих лет, но, вероятно, в течении целых десятилетий. Последствия крупной войны в центре Европы были бы не менее долгосрочны, чем последствия аварии на Чернобыльской АЭС, которые присутствуют в нашей жизни вот уже почти сорок лет. Кто готов пойти на такой риск?

Оставляя на совести многочисленных диванных стратегов их прогнозы и сценарии военного конфликта в центре Европы, позволим себе сделать не очень оригинальный, но по-прежнему актуальный вывод: единственно достойный для всех сторон выход из нынешней ситуации состоит в том, чтобы, не откладывая, садиться за стол переговоров о гарантиях взаимной безопасности. Россия, США, НАТО представили свои предложения на этот счет. Позиции сторон известны. Теперь надо договариваться.