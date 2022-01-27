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27.01.2022 18:41
Рубрика: Экономика

Индейка заменяет курицу в рационе россиян

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(8667)
За последние десять лет производство индейки в России выросло в четыре раза. Люди устали от курицы, свинина кажется жирной, говядина дорогой, а баранины мало. Эксперты уверены, что потребление индейки в стране в ближайшие годы может вырасти еще в два раза на фоне ЗОЖ-тренда.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

В 2021 году производство мяса индейки в России выросло на 22,67% и составило 400 с небольшим тысяч тонн готовой продукции в убойном весе, сообщили в консалтинговом агентстве "АГРИФУД Стретеджис". Таким образом, по предварительным данным, Россия обгоняет по объемам производства в Европе Польшу и, вполне возможно, главного лидера - Германию, а в мире отстает только от США.

Фото: iStock
Цены на курицу и свинину продолжают падать

В 2021 году российское животноводство испытало шок от роста затрат и нескольких периодов обострения эпизоотической ситуации, отмечают в Центре экономического прогнозирования Газпромбанка. В результате прирост выпуска мяса оказался рекордно низким с 2005 года - 51 тысяча тонн. А сокращение производства бройлеров оказалось рекордным с 1996 года. Основной вклад в увеличение выпуска мяса в стране внесла именно индейка.

Третий год подряд общий объем российского рынка мяса птицы остается стабильным исключительно благодаря приросту в индейководстве, подтверждают в "АГРИФУД Стретеджис". Так, в 2021 году производство мяса бройлеров сократилось, по разным оценкам, на 1,2-1,7%. От общего объема производства в 4,5 млн тонн курицы это существенное снижение. И увеличение выпуска индюшатины полностью скомпенсировало это снижение. А доля индейки в общем объеме производства мяса птицы в России достигла 8%. В 2021 году потребление мяса индейки на душу населения в России составило 2,6 кг.

По данным исследовательской компании GfK на середину прошлого года, в структуре мясной корзины россиян курица занимает 34%, свинина - 21%, говядина - 7%, индейка - 3%. Но индейка - единственное мясо, которое показывает рост спроса к аналогичному периоду 2020 года. Потребление мяса сократилось на 4% в кг из-за роста средней цены. Но спрос на индейку на середину прошлого года вырос на 14% в натуральном выражении, тогда как на курицу упал на 10%, свинину - на 4,1%, говядину - на 2,9%.

Индейка дороже уже восемь лет курицы в 1,5 раза. Но за год грудка индейки подорожала всего на 8%, а тушка курицы - на 15%

Индейка дороже курицы примерно в полтора раза. Но за год цена на самый популярный и дорогой товар из индейки - филе грудки - выросла всего на 8%, что ниже официального уровня инфляции в России в 8,4% и гораздо ниже рекордного роста цены на курятину, зафиксированную на уровне 15% в расчете на целую тушку, отмечают в "АГРИФУД Стретеджис". При этом значительная часть покупателей - люди пожилого возраста, которые считают, что индейка (как более диетическое и полезное мясо) помогает сохранять им здоровье, подчеркивает президент "АГРИФУД Стретеджис" Альберт Давлеев. "Индейка отвоевывает свое законное место на российском рынке, которого у нее не было никогда, потому что не было продукта", - поясняет он.

По его словам, во всех развитых странах индейка занимает 10% от мясного рынка. С учетом того, что весь наш мясной рынок составляет 11,5-12 млн тонн, то теоретически внутреннее потребление индейки в стране должно вырасти до 1 с лишним млн тонн. Это вряд ли возможно в ближайшее время. Но 600-700 тысяч тонн - вполне реалистичный прогноз. Спрос на индейку у нас пока опережает производство, считает Давлеев.

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