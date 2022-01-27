Как избавиться от инфоцыган в интернете

Минтруд разработал профессиональный стандарт для бизнес-тренеров. Среди основных требований - тренер должен передавать слушателям практические задания, показывать, как эффективно разрешать проблемные ситуации, не вводить в заблуждение заказчика, не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию коллег. Тем не менее такой профстандарт вряд ли поможет избавиться от откровенных аферистов, которые обещают научить зарабатывать миллиарды.

По самым скромным подсчетам, в России сейчас около 3000 бизнес-коучей, и их число год от года растет. Профстандарт для бизнес-тренеров - попытка создания ориентира со стороны государства для данной сферы. По словам генерального директора агентства КРОС Екатерины Мовсесян, такие специалисты могут быть в штате, если организации требуется регулярное проведение тренингов для сотрудников, например в сферах с высокой текучестью кадров (как вариант, в продажах). "Кроме того, существуют целые компании, специализирующиеся на оказании услуг бизнес-тренерами, есть и самозанятые тренеры и тренеры-индивидуальные предприниматели. Все они обладают разным уровнем профессиональной квалификации", - добавляет эксперт.

При этом в соцсетях есть множество мошенников, которые просто собирают с людей деньги, но никаких практических знаний о том, как повысить качество жизни, не дают. Для того, чтобы не стать жертвой мошенников и не выбросить деньги на ветер, просто не нужно вестись на заманчивую рекламу. "В Европе коучинг - уже отжившая реальность. От услуг коучей отказываются даже центры занятости, - говорит заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев. - Не стоит покупаться на положительные отзывы о деятельности отдельно взятого коуча или их организации. Первый восторг от широких улыбок и умных речей в совокупности с обещаниями невиданного счастья и решения всех проблем сменится разочарованием от обмана и потраченных денег и времени. Привлечь же к ответственности таких ораторов практически нереально. Ведь они лишь учат быть счастливыми и богатыми. А если у вас не получается этого достичь, как говорится, сами виноваты", - предупреждает юрист.