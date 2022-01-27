Зимние ритуалы маньчжурского шаманизма

Зимние ритуалы относятся к маньчжурскому шаманизму, они были широко распространены на обширной территории северо-востока Китая. Основная суть выражалась в двух аспектах - поклонение снегу и снежные забавы. Среди снежных забав известны снежный лабиринт, снежки и снежные крепости, прыжки на льду и катания на дощечках, снеговики и ледовые скульптуры и т.д.

Зимние ритуалы шаманизма остались в прошлом, но снежные забавы живы и любимы и по сей день.

Скольжение по льду

Среди маньчжурских женщин династии Цин (1644-1911) была популярна забава, известная как "хождение по белому льду".

Каждый год в ночь на 16-е число первого месяца по лунному календарю женщины с фонарями в руках выходили на лед. Они скользили по льду, напевая: "Качусь по льду, прогоняю боли в спине, качусь по льду - нет боли в ноге". Эта забава также широко известна как "избавление от неудач", а также "изгнание ста болезней" (по-китайски "сто болезней" произносится так же, как и "хождение по белому льду"). Считается, что эта забава привлекает здоровье и удачу.

Фото: Медиакорпорация Китая

Забег по снегу на каблуках

Забег по снегу на каблуках - это ставший традиционным вид спорта среди маньчжурок. Забег проводится на короткие дистанции: 100, 200 и 400 метров. Спортсменки облачаются в традиционный маньчжурский костюм и туфли на высоких 10-сантиметровых каблуках. Во время забега ноги не должны отрываться от земли, побеждает та, кто придет к финишу первой. Считается, что в основе этой забавы - древний обычай "хождения по снегу" маньчжурок в первый месяц лунного календаря.

Забег с глыбой льда

Это традиционная забава, распространенная в уезде Юнцзи в провинции Шаньси. В ней участвуют мужчины.

В первый месяц года они взваливают за плечи глыбу льда и под гонги и барабаны бегут по улицам в одних шортах. Забег с глыбой льда коренится в зимних обычаях храмовых ярмарок.