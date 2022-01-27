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Рубрика: Общество

Кардиолог рассказала о каше, которую надо есть ежедневно для сосудов

Текст: Оксана Грибанова

С точки зрения принципов кардиопитания, которое помогает поддержать здоровье сердца, сосудов и подходит, в том числе, людям, перенесшим инфаркт, в ежедневный рацион следует включить крупы. Но не все, а с низким гликемическим индексом. При желании их можно есть даже несколько раз в день, отметила кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич в своем YouTube-канале.

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В список попали гречка, овсянка (или геркулес) и ячневая каша. Любую из них рекомендуется есть ежедневно - достаточно нескольких ложек. Оптимально включить продукт в утренний прием пищи или перед физическими нагрузками.

Среди других полезных для сердца и сосудов гарниров специалист назвала нешлифованный рис, горох, фасоль, чечевицу, булгур и спагетти из муки грубого помола.

Среди распространенных гарниров, количество которых рекомендуется максимально сократить в рационе или есть "по праздникам", можно выделить жареную картошку и пюре, а также белый шлифованный рис и каши быстрого приготовления.

Колбасы, паштеты, пельмени, кетчуп, майонез, соевый соус, сладости (в том числе, мед и варенье), икра и хлеб из муки высшего сорта (включая лаваши) также входят в группу "праздничных" продуктов.

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