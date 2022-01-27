Керлинг на Олимпиаде в Пекине

Программа соревнований:

Мужчины

Женщины

Дабл-микст

Расписание соревнований по керлингу

2 февраля

15:05 - Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 1

Швеция - Великобритания

Австралия - США

Норвегия - Чехия

Китай - Швейцария

3 февраля

4:05 - Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 2

Австралия - Китай

Швеция - Чехия

США - Италия

Великобритания - Канада

9:05 - Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 3

Италия - Швейцария

США - Норвегия

15:05 - Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 4

Норвегия - Канада

Швейцария - Великобритания

Китай - Швеция

Чехия - Австралия

4 февраля

3:35 - Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 5

Швеция - Австралия

Канада - Швейцария

Италия - Норвегия

8:35 - Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 6

Чехия - Италия

Китай - Канада

Великобритания - Австралия

Швеция - США

5 февраля

4:05 - Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 7

Австралия - Норвегия

Швейцария - Швеция

9:05 - Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 8

Китай - США

Чехия - Великобритания

Швеция - Канада

Австралия - Италия

15:05 - Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 9

Великобритания - Италия

Норвегия - Китай

Чехия - Швейцария

США - Канада

6 февраля

4:05 - Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 10

США - Чехия

Великобритания - Китай

9:05 - Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 11

Норвегия - Швеция

Австралия - Швейцария

Италия - Китай

Канада - Чехия

15:05 - Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 12

Канада - Австралия

Италия - Швеция

Швейцария - США

Норвегия - Великобритания

7 февраля

4:05 - Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 13

Швейцария - Норвегия

Канада - Италия

США - Великобритания

Чехия - Китай

15:05 - Смешанный парный разряд, полуфинал 1

15:05 - Смешанный парный разряд, полуфинал

8 февраля

9:05 - Смешанный парный разряд, матч за бронзову медаль

15:05 - Смешанный парный разряд, финал

9 февраля

15:05 - Мужчины. Круговая система. Сессия 1

Дания - Канада

США - Россия

Норвегия - Швейцария

Китай - Швеция

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

10 февраля

4:05 - Женщины. Круговая система. Сессия 1

Великобритания - Швейцария

Дания - Китай

Швеция - Япония

Россия - США

9:05 - Мужчины. Круговая система. Сессия 2

США - Швеция

Норвегия - Канада

Китай - Россия

Великобритания - Италия

15:05 - Женщины. Круговая система. Сессия 2

Канада - Южная Корея

Швеция - Великобритания

США - Дания

Китай - Швейцария

11 февраля

4:05 - Мужчины. Круговая система. Сессия 3

Швейцария - Россия

Великобритания - США

Швеция - Италия

Дания - Китай

9:05 - Женщины. Круговая система. Сессия 3

США - Китай

Канада - Япония

Швейцария - Россия

Южная Корея - Великобритания

15:05 - Мужчины. Круговая система. Сессия 4

Россия - Дания

Великобритания - Норвегия

Канада - Швейцария

12 февраля

4:05 - Женщины. Круговая система. Сессия 4

Швеция - Канада

Южная Корея - Россия

Япония - Дания

9:05 - Мужчины. Круговая система. Сессия 5

Италия - Китай

Канада - Швеция

Дания - Швейцария

США - Норвегия

15:05 - Женщины. Круговая система. Сессия 5

Россия - Япония

Дания - Швейцария

Великобритания - США

Швеция - Китай

13 февраля

4:05 - Мужчины. Круговая система. Сессия 6

Норвегия - Швеция

Китай - Великобритания

США - Канада

Италия - Россия

9:05 - Женщины. Круговая система. Сессия 6

Дания - Великобритания

США - Швеция

Южная Корея - Китай

Швейцария - Канада

15:05 - Мужчины. Круговая система. Сессия 7

Великобритания - Дания

Швейцария - Италия

Китай - США

14 февраля

4:05 - Женщины. Круговая система. Сессия 7

Китай - Япония

Канада - Россия

США - Южная Корея

9:05 - Мужчины. Круговая система. Сессия 8

Канада - Италия

Дания - Норвегия

Россия - Швеция

Швейцария - Великобритания

15:05 - Женщины. Круговая система. Сессия 8

Швейцария - Швеция

Великобритания - Канада

Япония - Южная Корея

Дания - Россия

15 февраля

4:05 - Мужчины. Круговая система. Сессия 9

Россия - Норвегия

Канада - Китай

Швейцария - США

Швеция - Дания

9:05 - Женщины. Круговая система. Сессия 9

Китай - Россия

Швеция - Дания

США - Швейцария

Великобритания - Япония

15:05 - Мужчины. Круговая система. Сессия 10

Швеция - Великобритания

Италия - США

Норвегия - Китай

Россия - Канада

16 февраля

4:05 - Женщины. Круговая система. Сессия 10

Канада - США

Швейцария - Южная Корея

Китай - Великобритания

9:05 - Мужчины. Круговая система. Сессия 11

Китай - Швейцария

Великобритания - Россия

Италия - Дания

15:05 - Женщины. Круговая система. Сессия 11

Южная Корея - Дания

Япония - США

Россия - Швеция

Канада - Китай

Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости

17 февраля

4:05 - Мужчины. Круговая система. Сессия 12

Дания - США

Швеция - Швейцария

Канада - Великобритания

Норвегия - Италия

9:05 - Женщины. Круговая система. Сессия 12

Япония - Швейцария

Россия - Великобритания

Дания - Канада

Южная Корея - Швеция

15:05 - Мужчины. Полуфинал 1

15:05 - Мужчины. Полуфинал 2

18 февраля

9:05 - Мужчины. Матч за бронзовую медаль

15:05 - Женщины. Полуфинал 1

15:05 - Женщины. Полуфинал 2

19 февраля

9:05 - Мужчины, финал

15:05 - Женщины. Матч за бронзовую медаль

20 февраля

4:05 - Женщины, финал

* Расписание может быть изменено

Национальный центр водных видов спорта

Национальный центр водных видов спорта, известный как плавательная арена "Водный куб" (или "Водяной куб"), стал "Ледяным кубом" с четырьмя стандартными для зимних Олимпийских игр площадками для керлинга за счет "преобразования воды в лед".

Это знаковое место проведения Игр 2008 года. Тогда здесь проводились соревнования по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию.

После Игр 2022 года многоцелевой комплекс будет по-прежнему использоваться как для зимних, так и для летних видов спорта, "переключаясь" между ними в зависимости от сезона.