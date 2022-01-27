Керлинг на Олимпиаде в Пекине

Мужчины
Женщины
Дабл-микст
15:05 - Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 1
Швеция - Великобритания
Австралия - США
Норвегия - Чехия
Китай - Швейцария
4:05 - Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 2
Австралия - Китай
Швеция - Чехия
США - Италия
Великобритания - Канада
9:05 - Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 3
Италия - Швейцария
США - Норвегия
15:05 - Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 4
Норвегия - Канада
Швейцария - Великобритания
Китай - Швеция
Чехия - Австралия
3:35 - Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 5
Швеция - Австралия
Канада - Швейцария
Италия - Норвегия
8:35 - Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 6
Чехия - Италия
Китай - Канада
Великобритания - Австралия
Швеция - США
4:05 - Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 7
Австралия - Норвегия
Швейцария - Швеция
9:05 - Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 8
Китай - США
Чехия - Великобритания
Швеция - Канада
Австралия - Италия
15:05 - Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 9
Великобритания - Италия
Норвегия - Китай
Чехия - Швейцария
США - Канада
4:05 - Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 10
США - Чехия
Великобритания - Китай
9:05 - Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 11
Норвегия - Швеция
Австралия - Швейцария
Италия - Китай
Канада - Чехия
15:05 - Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 12
Канада - Австралия
Италия - Швеция
Швейцария - США
Норвегия - Великобритания
4:05 - Смешанный парный разряд, круговая система, сессия 13
Швейцария - Норвегия
Канада - Италия
США - Великобритания
Чехия - Китай
15:05 - Смешанный парный разряд, полуфинал 1
15:05 - Смешанный парный разряд, полуфинал
9:05 - Смешанный парный разряд, матч за бронзову медаль
15:05 - Смешанный парный разряд, финал
15:05 - Мужчины. Круговая система. Сессия 1
Дания - Канада
США - Россия
Норвегия - Швейцария
Китай - Швеция
4:05 - Женщины. Круговая система. Сессия 1
Великобритания - Швейцария
Дания - Китай
Швеция - Япония
Россия - США
9:05 - Мужчины. Круговая система. Сессия 2
США - Швеция
Норвегия - Канада
Китай - Россия
Великобритания - Италия
15:05 - Женщины. Круговая система. Сессия 2
Канада - Южная Корея
Швеция - Великобритания
США - Дания
Китай - Швейцария
4:05 - Мужчины. Круговая система. Сессия 3
Швейцария - Россия
Великобритания - США
Швеция - Италия
Дания - Китай
9:05 - Женщины. Круговая система. Сессия 3
США - Китай
Канада - Япония
Швейцария - Россия
Южная Корея - Великобритания
15:05 - Мужчины. Круговая система. Сессия 4
Россия - Дания
Великобритания - Норвегия
Канада - Швейцария
4:05 - Женщины. Круговая система. Сессия 4
Швеция - Канада
Южная Корея - Россия
Япония - Дания
9:05 - Мужчины. Круговая система. Сессия 5
Италия - Китай
Канада - Швеция
Дания - Швейцария
США - Норвегия
15:05 - Женщины. Круговая система. Сессия 5
Россия - Япония
Дания - Швейцария
Великобритания - США
Швеция - Китай
4:05 - Мужчины. Круговая система. Сессия 6
Норвегия - Швеция
Китай - Великобритания
США - Канада
Италия - Россия
9:05 - Женщины. Круговая система. Сессия 6
Дания - Великобритания
США - Швеция
Южная Корея - Китай
Швейцария - Канада
15:05 - Мужчины. Круговая система. Сессия 7
Великобритания - Дания
Швейцария - Италия
Китай - США
4:05 - Женщины. Круговая система. Сессия 7
Китай - Япония
Канада - Россия
США - Южная Корея
9:05 - Мужчины. Круговая система. Сессия 8
Канада - Италия
Дания - Норвегия
Россия - Швеция
Швейцария - Великобритания
15:05 - Женщины. Круговая система. Сессия 8
Швейцария - Швеция
Великобритания - Канада
Япония - Южная Корея
Дания - Россия
4:05 - Мужчины. Круговая система. Сессия 9
Россия - Норвегия
Канада - Китай
Швейцария - США
Швеция - Дания
9:05 - Женщины. Круговая система. Сессия 9
Китай - Россия
Швеция - Дания
США - Швейцария
Великобритания - Япония
15:05 - Мужчины. Круговая система. Сессия 10
Швеция - Великобритания
Италия - США
Норвегия - Китай
Россия - Канада
4:05 - Женщины. Круговая система. Сессия 10
Канада - США
Швейцария - Южная Корея
Китай - Великобритания
9:05 - Мужчины. Круговая система. Сессия 11
Китай - Швейцария
Великобритания - Россия
Италия - Дания
15:05 - Женщины. Круговая система. Сессия 11
Южная Корея - Дания
Япония - США
Россия - Швеция
Канада - Китай
4:05 - Мужчины. Круговая система. Сессия 12
Дания - США
Швеция - Швейцария
Канада - Великобритания
Норвегия - Италия
9:05 - Женщины. Круговая система. Сессия 12
Япония - Швейцария
Россия - Великобритания
Дания - Канада
Южная Корея - Швеция
15:05 - Мужчины. Полуфинал 1
15:05 - Мужчины. Полуфинал 2
9:05 - Мужчины. Матч за бронзовую медаль
15:05 - Женщины. Полуфинал 1
15:05 - Женщины. Полуфинал 2
9:05 - Мужчины, финал
15:05 - Женщины. Матч за бронзовую медаль
4:05 - Женщины, финал
* Расписание может быть изменено
Национальный центр водных видов спорта, известный как плавательная арена "Водный куб" (или "Водяной куб"), стал "Ледяным кубом" с четырьмя стандартными для зимних Олимпийских игр площадками для керлинга за счет "преобразования воды в лед".
Это знаковое место проведения Игр 2008 года. Тогда здесь проводились соревнования по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию.
После Игр 2022 года многоцелевой комплекс будет по-прежнему использоваться как для зимних, так и для летних видов спорта, "переключаясь" между ними в зависимости от сезона.