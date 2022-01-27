Конькобежный спорт на Олимпиаде в Пекине

Мужчины:
- 500 м
- 1000 м
- 1500 м
- 5000 м
- 10 000 м
- Командная гонка преследования
- Масс-старт
Женщины:
- 500 м
- 1000 м
- 1500 м
-3000 м
- 5000 м
- Командная гонка преследования
- Масс-старт
Женщины 3000 м
Мужчины 5000 м
Женщины 1500 м
Мужчины 1500 м
Женщины 5000 м
Мужчины 10 000 м
11:00 - Женщины. Командная гонка преследования. Четвертьфиналы
11:53 - Мужчины, 500 м
16:00 - Мужчины. Командная гонка преследования. Четвертьфиналы
16:56 - Женщины, 500 м
9:30 - Женщины. Командная гонка преследования. Полуфиналы
9:52 - Мужчины. Командная гонка преследования. Полуфиналы
10:24 - Женщины, командная гонка преследования, финал D
10:30 - Женщины, командная гонка преследования, финал C
10:43 - Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D
10:49 - Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C
11:22 - Женщины, командная гонка преследования, финал B
11:28 - Женщины, командная гонка преследования, финал А
11:41 - Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B
11:47 - Мужчины, командная гонка преследования, финал А
Женщины, 1000 м
Мужчины, 1000 м
10:00 - Мужчины, масс-старт, полуфиналы
10:45 - Женщины, масс-старт, полуфиналы
11:30 - Мужчины, масс-старт, финал
12:00 - Женщины, масс-старт, финал
* Расписание может быть изменено
Национальный конькобежный стадион, также известный как "ледяная лента", является единственным новым объектом, построенным для соревнований на льду. Он примет соревнования по конькобежному спорту.
Стадион был построен на месте арены для хоккея, которое использовалось для соревнований по хоккею на траве, и поля для стрельбы из лука, которое использовалось для стрельбы из лука на Олимпийских играх 2008 года.