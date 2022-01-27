Конькобежный спорт на Олимпиаде в Пекине

Программа соревнований

Мужчины:

- 500 м

- 1000 м

- 1500 м

- 5000 м

- 10 000 м

- Командная гонка преследования

- Масс-старт

Женщины:

- 500 м

- 1000 м

- 1500 м

-3000 м

- 5000 м

- Командная гонка преследования

- Масс-старт

Расписание соревнований по конькобежному спорту

5 февраля, 11:30

Женщины 3000 м

6 февраля, 11:30

Мужчины 5000 м

7 февраля, 11:30

Женщины 1500 м

8 февраля, 13:30

Мужчины 1500 м

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

10 февраля, 15:00

Женщины 5000 м

11 февраля, 11:00

Мужчины 10 000 м

12 февраля

11:00 - Женщины. Командная гонка преследования. Четвертьфиналы

11:53 - Мужчины, 500 м

13 февраля

16:00 - Мужчины. Командная гонка преследования. Четвертьфиналы

16:56 - Женщины, 500 м

15 февраля

9:30 - Женщины. Командная гонка преследования. Полуфиналы

9:52 - Мужчины. Командная гонка преследования. Полуфиналы

10:24 - Женщины, командная гонка преследования, финал D

10:30 - Женщины, командная гонка преследования, финал C

10:43 - Мужчины. Командная гонка преследования. Финал D

10:49 - Мужчины. Командная гонка преследования. Финал C

11:22 - Женщины, командная гонка преследования, финал B

11:28 - Женщины, командная гонка преследования, финал А

11:41 - Мужчины. Командная гонка преследования. Финал B

11:47 - Мужчины, командная гонка преследования, финал А

17 февраля, 11:30

Женщины, 1000 м

18 февраля, 11:30

Мужчины, 1000 м

19 февраля

10:00 - Мужчины, масс-старт, полуфиналы

10:45 - Женщины, масс-старт, полуфиналы

11:30 - Мужчины, масс-старт, финал

12:00 - Женщины, масс-старт, финал

* Расписание может быть изменено

Национальный конькобежный стадион

Национальный конькобежный стадион, также известный как "ледяная лента", является единственным новым объектом, построенным для соревнований на льду. Он примет соревнования по конькобежному спорту.

Стадион был построен на месте арены для хоккея, которое использовалось для соревнований по хоккею на траве, и поля для стрельбы из лука, которое использовалось для стрельбы из лука на Олимпийских играх 2008 года.