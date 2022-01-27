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27.01.2022 18:12
Рубрика: Власть

Косачев: Манипуляции историей Второй мировой создают риски ее повторения

Текст: Дмитрий Гончарук
Попытки дискредитировать роль СССР во Второй мировой войне создают риски для повторения страшного военного опыта, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Вице-спикер СФ выступил на церемонии у здания Министерства иностранных дел РФ в Москве, где к 78-летию полного снятия блокады Ленинграда временно установили машину-"полуторку". Машину извлекли со дна Ладожского озера в конце 2020 года.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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"Тех, кто пытается отрицать решающую роль Советского Союза, всех народов, которые обеспечили эту победу, я бы тоже, наверное, судил высшим судом истории, потому что подобные попытки поставить на одну полку Гитлера и Сталина, тогдашнюю нацистскую Германию и Советский Союз, абсолютно безнравственны, абсолютно фальшивы, абсолютно неприемлемы, но самое страшное, они создают новые риски того, что трагедия той Второй мировой войны может вновь повториться", - приводит ТАСС слова Косачева.

Он также поблагодарил коллег по палате регионов, которые участвуют в поисковой работе. Среди них - сенатор от Ленинградской области Дмитрий Василенко.

Власть Позиция Общество История Законодательная власть Совет Федерации Блокада Ленинграда Вторая мировая война

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