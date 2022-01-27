Косачев: Манипуляции историей Второй мировой создают риски ее повторения

Попытки дискредитировать роль СССР во Второй мировой войне создают риски для повторения страшного военного опыта, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

Вице-спикер СФ выступил на церемонии у здания Министерства иностранных дел РФ в Москве, где к 78-летию полного снятия блокады Ленинграда временно установили машину-"полуторку". Машину извлекли со дна Ладожского озера в конце 2020 года.

"Тех, кто пытается отрицать решающую роль Советского Союза, всех народов, которые обеспечили эту победу, я бы тоже, наверное, судил высшим судом истории, потому что подобные попытки поставить на одну полку Гитлера и Сталина, тогдашнюю нацистскую Германию и Советский Союз, абсолютно безнравственны, абсолютно фальшивы, абсолютно неприемлемы, но самое страшное, они создают новые риски того, что трагедия той Второй мировой войны может вновь повториться", - приводит ТАСС слова Косачева.

Он также поблагодарил коллег по палате регионов, которые участвуют в поисковой работе. Среди них - сенатор от Ленинградской области Дмитрий Василенко.