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27.01.2022 16:10
Рубрика: Общество

Космонавт Кикина хотела бы слетать в космос и на "Союзе", и на Crew Dragon

Текст: Наталия Ячменникова
Единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса Анна Кикина рассказала в интервью "Роскосмос ТВ", что хотела бы полететь в космос не только на российском корабле "Союз", но и на американском Crew Dragon.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Она единственная на сегодняшний день женщина-космонавт-испытатель в отряде космонавтов Роскосмоса. Анна должна полететь в сентябре на корабле "Союз МС-22" вместе с Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным. Пока ей удалось "слетать" в космос лишь на Земле - в международном эксперименте SIRIUS, имитирующем полет к Луне, который был проведен в Институте медико-биологических проблем РАН в ноябре 2017 года.

Фото: РИА Новости
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Если все случится, то Анна Кикина станет в истории отечественной космонавтики пятой женщиной-профессиональным космонавтом, которая преодолеет притяжение Земли. Напомним, после Валентины Терешковой дважды слетала Светлана Савицкая (она же первая из женщин вышла в открытый космос). Потом дважды побывала на орбите Елена Кондакова: она провела в невесомости 178 суток и стала звездной "долгожительницей". А Елена Серова стала первой россиянкой на Международной космической станции.

Но возможен и еще один вариант. В Роскосмосе рассказали, что в случае подписания между Роскосмосом и NASA соглашения о "перекрестных" полетах на МКС Анну Кикину планируется ввести в состав основного экипажа корабля Crew Dragon (полет USCV-5), запуск которого предполагается в августе 2022 года, а вместо нее в состав основного экипажа корабля "Союз МС-22" - астронавта NASA Франциско Рубио.

"Они (корабли "Союз" и Crew Dragon. - прим. ред.) разные, они оба мне интересны. Но мой родной, к которому я готовлюсь уже 9 лет, - это "Союз". В любом случае в своей жизни я бы хотела на нем совершить свой полет. (Crew Dragon. - прим. ред.), безусловно, интересный и вызывающий какие-то желания его попробовать и на нем полетать тоже", - сказала Кикина в интервью.

По словам Анны, она сейчас находится на развилке. Как лыжник, у которого разъезжаются ноги в разные стороны. "Я одной ногой стою на подготовке с Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным как дублирующий экипаж (экспедиции МКС-67. - прим. ред.), а второй - уже еду по программе Space Crew Dragon", - говорит она.

Ранее в интервью газете The New York Times глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация планирует осуществлять совместно с НАСА по одному перекрестному полету в год в 2022-2024 годах. Ранее он рассказал журналистам, что космонавт Кикина может первой полететь на американском корабле Crew Dragon по программе перекрестных полетов в 2022 году. В свою очередь Кикина отметила, что была приятно удивлена этим решением руководства, - сообщает ТАСС.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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