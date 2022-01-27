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Рубрика: Экономика

Курсы доллара и евро пробили психологические уровни

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск № 18(8666)
Курс рубля продолжил снижение и в среду вечером перешагнул на Московской бирже психологически важные уровни: 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро. Российская валюта во многом остается заложницей геополитики, но в этот раз на снижение рубля повлияли и зарубежные инвесторы, избавляющиеся от валютных активов развивающихся стран в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

На максимуме в среду курс доллара добирался до 80,41 рубля, чего не было с ноября 2020 года. Курс евро вырастал до 90,72 рубля, это максимум с лета. Снижение шло при рекордных с 2014 года ценах на нефть: Brent превысил 90 долларов за баррель. Позднее курсы доллара и евро немного откатились назад. При этом российские фондовые индексы - МосБиржи и РТС - вечером в среду, напротив, неплохо росли.

Фото: iStock
Курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей

В последние недели российские индексы и курс рубля всегда снижались параллельно. Это происходило из-за усилившихся геополитических противоречий между Россией и Западом и постоянно появляющихся в зарубежных СМИ сообщениях, так или иначе эскалирующих ситуацию. В понедельник индексы и рубль в очередной раз обрушились, после чего Банк России объявил, что приостанавливает покупку валюты в резервы по бюджетному правилу (закупка валюты на открытом рынке в больших объемах создает на нее спрос и тем самым еще больше повышает цену).

Но поскольку в среду в биржевые индексы и рубль двигались разнонаправленно, то одной геополитикой снижение рубля не объяснить. Но оно объясняется ожиданием инвесторами первого в этом году заседания ФРС США (его итоги стали известны после подписания этого номера "РГ" в печать). На рынках ждали ускорения темпов ужесточения монетарной политики ФРС США (понимания, сколько раз в этом году может повыситься базовая ставка ФРС, и окончательного сворачивания программы выкупа активов). Это позитивно для доллара и несет угрозу для рубля и других валют развивающихся стран, что и показали накануне инвесторы.

Экономика Финансы Валютный рынок

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