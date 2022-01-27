Лавров: В ответе США нет позитивной реакции на главный вопрос - о нерасширении НАТО

В ответе Вашингтона на предложенные Россией гарантии безопасности нет позитивной реакции на самый главный вопрос - о нерасширении НАТО на восток и размещении ударных вооружений, которые могут угрожать РФ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, в документе есть реакция, позволяющая рассчитывать на начало серьезного диалога, но лишь по второстепенным вопросам.

"По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет, - заявил Сергей Лавров. - Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации". "Эта позиция сложилась не на пустом месте", - подчеркнул глава МИД РФ.

Он напомнил об обещаниях не расширять присутствие альянса, которые сегодня НАТО отказывается признавать. Сначала, по словам Лаврова, западные партнеры заявили, что те заверения были устными, а когда Россия показала мемуарную литературу - стали ссылаться на то, что их не так поняли. "Совсем не "по-взрослому" стали объяснять свою линию на безоглядное расширение альянса", - добавил министр иностранных дел.

При этом он напомнил, что существуют подписанные лидерами всех стран, включая президента США, документы, где четко прописано, что "все привержены принципу неделимости безопасности и обязуемся свято его соблюдать". В этих документах сформулированы два важных подхода: каждое государство имеет право выбирать военные союзы, но не может укреплять свою безопасность, угрожая тем самым безопасности других стран.

Лавров также отметил, что в ближайшее время ответ США скорее всего станет известен широкой общественности, так как документ был согласован со всеми союзниками Соединенных Штатов и с Украиной. "Поэтому у меня никаких сомнений, что в самое ближайшее время он утечет", - добавил глава МИД РФ.

Напомним, Соединенные Штаты и НАТО передали России ответы на ее требования о гарантиях безопасности. Всего в проекте договора содержатся восемь статей. В числе прочего, Москва требовала прекратить расширение альянса на восток, включая отказ от принятия в его состав Украины.