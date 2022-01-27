Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям страны

Вручение государственных наград Беларуси состоялось в четверг во Дворце Независимости, информирует пресс-служба президента РБ.

Отметив, что на торжественной церемонии присутствуют представители различных социальных слоев из всех регионов страны, Александр Лукашенко обратил внимание, что в зале есть и те, кто приехал в Синеокую из зарубежья: "Сердцем эти люди - настоящие белорусы", - полагает глава государства.

Давая оценку вкладу в процветание государства наиболее достойных представителей нации, Лукашенко подчеркнул, что белорусы, мирные и трудолюбивые люди, они с оптимизмом смотрят в будущее, потому что точно знают: все в их руках. "Практически за каждым стоит дружный трудовой коллектив, где, я убежден, подрастают новые профессионалы, которых в будущем мы непременно увидим, в том числе здесь", - добавил он.

В Дворце Независимости, отметил белорусский руководитель, присутствуют и люди, которые по велению души пришли в медицину. Он констатировал, что национальное "здравоохранение не только держит вирусный удар, но и продолжает оказывать плановую помощь по всем направлениям. С такими врачами, которые сегодня отдают свои сердца и труд во имя выздоровления людей, нам ничего не страшно".

Особую благодарность глава государства выразил ученым, чьи разработки в различных сферах помогают внедрять новейшие технологии и успешно конкурировать на рынке, а также преподавателям, закладывающим благодатный фундамент знаний, на котором вырастают высококлассные специалисты.

"Благодарен тем, кто своей профессиональной стезей выбрал сохранение исторической памяти, развитие культуры и искусства, помогает нам не отрываться от родных корней, вносит поистине бесценный вклад в духовный код нашего народа", - заявил Лукашенко, адресовав сердечные слова признательности и белорусским аграриям: "Тем, кто своей работой кормит всю страну".

"Но все перечисленное благополучие возможно только в таком государстве, где царят мир и согласие. Они как воздух. Когда есть - не замечаешь", - пояснил президент, отметив, что среди награжденных широко представлены люди в погонах, под защитой которых государственная граница, безопасность страны и жизнь граждан. "Спасибо за службу, верность и решительность в противостоянии всем внешним и внутренним угрозам", - добавил оратор.

Президент вручил участникам церемонии высокие государственные награды и дипломы о присуждении профессиональных званий. Среди награжденных, сообщают новостные порталы, были представители сферы науки и здравоохранения, силового блока, аграрного сектора, культуры и спорта.

В частности, актер драматического театра и кино Сергей Петкевич, артисты балета академического ансамбля танца Ольга Головач и Юлия Головина, а также солист ансамбля песни и танца внутренних войск МВД Александр Авраменко удостоены звания "Заслуженный артист Республики Беларусь". А председателю Гомельского отделения Союза писателей РБ Владимиру Гавриловичу и заместителю директора мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Ларисе Бибик присвоено звание "Заслуженный деятель культуры Республики Беларусь".

Почетное звание "Заслуженный деятель науки Республики Беларусь" присвоено заведующему кафедрой государственного медицинского университета Семену Наумовичу и профессору Белорусско-Российского университета Владимиру Тарасику; а звание "Заслуженный врач Республики Беларусь" вручено заместителю директора научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии Виктору Кохнюку.