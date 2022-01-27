Лыжное двоеборье на Олимпиаде в Пекине

Программа соревнований

Мужчины:

- Малый (нормальный) трамплин / гонка 10 км

- Большой трамплин / гонка 10 км

- Командное первенство, большой трамплин / эстафета 4x5 км

Расписание соревнований по лыжному двоеборью

9 февраля

10:00 - Малый (нормальный) трамплин / гонка 10 км - прыжки с трамплина, пробная попытка

11:00 - Малый (нормальный) трамплин / гонка 10 км - прыжки с трамплина

14:00 - Малый (нормальный) трамплин / гонка 10 км - лыжная гонка

15 февраля

10:00 - Большой трамплин / гонка 10 км - прыжки с трамплина, пробная попытка

11:00 - Большой трамплин / гонка 10 км - прыжки с трамплина

14:00 - Большой трамплин / гонка 10 км - лыжная гонка

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

17 февраля

10:00 - Командное первенство, большой трамплин / эстафета 4x5 км - прыжки с трамплина, пробная попытка

11:00 - Командное первенство, большой трамплин / эстафета 4x5 км - прыжки с трамплина

14:00 - Командное первенство, большой трамплин / эстафета 4x5 км - эстафета 4x5 км

* Расписание может быть изменено

Национальный лыжный центр

Национальный центр лыжных гонок примет соревнования по лыжным гонкам и лыжному двоеборью Зимних Олимпийских игр 2022 года. После Игр территория будет перестроена в парковую зону и открытый ледовый центр для проведения кемпингов, различных соревнований и мероприятий.

Фото: REUTERS

Национальный горнолыжный центр

Горнолыжный спорт известен как "жемчужина в короне зимних Олимпийских игр". В Национальном горнолыжном центре есть семь трасс с большими склонами.

Стадион, который будет использоваться для международных соревнований и тренировок спортсменов после зимних Олимпийских игр, вмещает 5000 (сидячие места) и 3500 зрителей (стоячие места).