Лыжное двоеборье на Олимпиаде в Пекине

Мужчины:
- Малый (нормальный) трамплин / гонка 10 км
- Большой трамплин / гонка 10 км
- Командное первенство, большой трамплин / эстафета 4x5 км
10:00 - Малый (нормальный) трамплин / гонка 10 км - прыжки с трамплина, пробная попытка
11:00 - Малый (нормальный) трамплин / гонка 10 км - прыжки с трамплина
14:00 - Малый (нормальный) трамплин / гонка 10 км - лыжная гонка
10:00 - Большой трамплин / гонка 10 км - прыжки с трамплина, пробная попытка
11:00 - Большой трамплин / гонка 10 км - прыжки с трамплина
14:00 - Большой трамплин / гонка 10 км - лыжная гонка
10:00 - Командное первенство, большой трамплин / эстафета 4x5 км - прыжки с трамплина, пробная попытка
11:00 - Командное первенство, большой трамплин / эстафета 4x5 км - прыжки с трамплина
14:00 - Командное первенство, большой трамплин / эстафета 4x5 км - эстафета 4x5 км
* Расписание может быть изменено
Национальный центр лыжных гонок примет соревнования по лыжным гонкам и лыжному двоеборью Зимних Олимпийских игр 2022 года. После Игр территория будет перестроена в парковую зону и открытый ледовый центр для проведения кемпингов, различных соревнований и мероприятий.
Горнолыжный спорт известен как "жемчужина в короне зимних Олимпийских игр". В Национальном горнолыжном центре есть семь трасс с большими склонами.
Стадион, который будет использоваться для международных соревнований и тренировок спортсменов после зимних Олимпийских игр, вмещает 5000 (сидячие места) и 3500 зрителей (стоячие места).