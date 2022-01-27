Лыжные гонки на Олимпиаде в Пекине

Мужчины:
- Спринт, свободный стиль
- 15 км, классический стиль
- 15 км + 15 км, скиатлон
- 50 км, масс-старт, свободный стиль
- Командный спринт, классический стиль
- 4х10 км, эстафета
Женщины:
- Спринт, свободный стиль
- 7,5 км + 7,5 км, скиатлон
- 10 км, классический стиль
- 30 км, масс-старт, свободный стиль
- Командный спринт, классический стиль
- 4х5 км, эстафета
10:45 - Женщины, 7,5 км + 7,5 км, скиатлон
10:00 - Мужчины, 15 км + 15 км, скиатлон
11:00 - Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
11:50 - Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация
13:30 - Женщины. Спринт. Свободный стиль. Четвертьфиналы.
13:55 - Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Четвертьфиналы
14:25 - Женщины. Спринт. Свободный стиль. Полуфиналы.
14:35 - Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Полуфиналы
14:47 - Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал.
15:00 - Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал.
10:00 - Женщины, 10 км, классический стиль
10:00 - Мужчины, 15 км, классический стиль
10:30 - Женщины, 4х5 км, эстафета
10:00 - Мужчины, 4х10 км, эстафета
12:00 - Женщины. Командный спринт, классический стиль. Полуфинал.
12:40 - Мужчины. Командный спринт, классический стиль. Полуфинал.
14:00 - Женщины. Командный спринт, классический стиль. Финал.
14:30 - Мужчины. Командный спринт, классический стиль. Финал.
9:00 - Мужчины. 50 км, масс-старт, свободный стиль
9:30 - Женщины. 30 км, масс-старт, свободный стиль
* Расписание может быть изменено
Национальный центр лыжных гонок примет соревнования по лыжным гонкам и лыжному двоеборью Зимних Олимпийских игр 2022 года. После Игр территория будет перестроена в парковую зону и открытый ледовый центр для проведения кемпингов, различных соревнований и мероприятий.