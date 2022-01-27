Лыжные гонки на Олимпиаде в Пекине

Программа соревнований

Мужчины:

- Спринт, свободный стиль

- 15 км, классический стиль

- 15 км + 15 км, скиатлон

- 50 км, масс-старт, свободный стиль

- Командный спринт, классический стиль

- 4х10 км, эстафета

Женщины:

- Спринт, свободный стиль

- 7,5 км + 7,5 км, скиатлон

- 10 км, классический стиль

- 30 км, масс-старт, свободный стиль

- Командный спринт, классический стиль

- 4х5 км, эстафета

Расписание соревнований по лыжным гонкам

5 февраля

10:45 - Женщины, 7,5 км + 7,5 км, скиатлон

6 февраля

10:00 - Мужчины, 15 км + 15 км, скиатлон

8 февраля

11:00 - Женщины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация

11:50 - Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Квалификация

13:30 - Женщины. Спринт. Свободный стиль. Четвертьфиналы.

13:55 - Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Четвертьфиналы

14:25 - Женщины. Спринт. Свободный стиль. Полуфиналы.

14:35 - Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Полуфиналы

14:47 - Женщины. Спринт. Свободный стиль. Финал.

15:00 - Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Финал.

10 февраля

10:00 - Женщины, 10 км, классический стиль

11 февраля

10:00 - Мужчины, 15 км, классический стиль

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

12 февраля

10:30 - Женщины, 4х5 км, эстафета

13 февраля

10:00 - Мужчины, 4х10 км, эстафета

16 февраля

12:00 - Женщины. Командный спринт, классический стиль. Полуфинал.

12:40 - Мужчины. Командный спринт, классический стиль. Полуфинал.

14:00 - Женщины. Командный спринт, классический стиль. Финал.

14:30 - Мужчины. Командный спринт, классический стиль. Финал.

19 февраля

9:00 - Мужчины. 50 км, масс-старт, свободный стиль

20 февраля

9:30 - Женщины. 30 км, масс-старт, свободный стиль

* Расписание может быть изменено

Национальный лыжный центр

Национальный центр лыжных гонок примет соревнования по лыжным гонкам и лыжному двоеборью Зимних Олимпийских игр 2022 года. После Игр территория будет перестроена в парковую зону и открытый ледовый центр для проведения кемпингов, различных соревнований и мероприятий.