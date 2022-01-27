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27.01.2022 20:07
Рубрика: Экономика

Мантуров посетил первый в России завод по производству крупноразмерных беспилотников

Текст: Нина Егоршева

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров побывал на первом в России специализированном заводе для серийного производства крупноразмерных беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа. На заводе, который находится в подмосковной Дубне, будут производить беспилотники как для российских, так и для зарубежных заказчиков.

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Новое производство было построено в рекордно короткие сроки - меньше, чем за год. При этом в Минпромторге сообщили, что в беспилотных летательных аппаратах используется более 90% композитных деталей российского производства. "Сегодня мы увидели абсолютно современный завод, оснащенный по последнему слову техники, и что немаловажно, российским оборудованием", - приводит слова Мантурова пресс-служба Минпромторга.

Отмечается, что новый завод станет частью самого большого в России и самого современного Центра производства беспилотников, где также будут изготавливаться наземные пункты управления.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минпромторг

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