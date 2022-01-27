В манускрипте 1200 года найдено описание падающего огненного шара

Исследователи из Даремского университета (Великобритания) изучили средневековый манускрипт под названием "Хроники Герваза Кентерберийского". Они обнаружили, что автор текста, которым был монах, возможно, описывает шаровую молнию.

Исследование опубликовано в журнале Королевского метеорологического общества Weather, а коротко о нем сообщается на сайте Даремского университета. Внимание экспертов привлек отрывок средневековой хроники, который может оказаться самым ранним известным описанием шаровой молнии в Англии.

Автором хроники считается бенедиктинский монах XII века Джервейс из монастыря собора Крайст-Черч в Кентербери. Текст был написан около 1200 года. Джервейс пишет, что 7 июня 1195 года "неподалеку от Лондона спустилось чудесное знамение", в результате которого огненный шар упал с небес к реке.

Исследователи из Дарема сравнили это описание с более поздними свидетельствами, в том числе с современными описаниями, и пришли к выводу, что монах стал очевидцем такого достаточно редкого погодного явления, как шаровая молния. Брайан Таннер, почетный профессор кафедры физики Даремского университета, отмечает, что это явление до сих пор практически не изучено. Можно представить, какое впечатление оно произвело на жителей Лондона 800 лет назад.

"Джервейс описал белое вещество, выходящее из темного облака, падающее в виде вращающейся огненной сферы и затем совершающее какое-то горизонтальное движение, - говорит профессор Таннер. - Это очень похоже на исторические и современные описания шаровой молнии. Если Джервейс описывает шаровую молнию, как мы полагаем, то это будет самое раннее описание такого явления, произошедшего в Англии".

До сих пор самым ранним в этой стране упоминанием шаровой молнии считается описание мощной грозы в Уайдекомбе, графство Девон, которая произошла 21 октября 1638 года.