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27.01.2022 10:24
Рубрика: Культура

"Маруська" - фильм о дружбе в блокадном Ленинграде

Текст: Наталья Соколова
18 января 1943 года была прорвана фашистская блокада. 27 января 1944-го Ленинград был полностью от нее освобожден. В честь этого дня 27 января в 15:00 состоится заседание киноклуба Президентской библиотеки, посвященное подвигу жителей Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Откроется заседание киноклуба показом двух короткометражных художественных фильмов.

Картина "Маруська" режиссера Власты Арно - это трогательная история о девочке, которой пришлось пережить все ужасы блокады. Потерявшая родных и близких, она остается одна в холодной темной квартире со своим единственным другом - ручной крысой Маруськой. Фильм "Маруська" рассказывает о том, как в самые трудные минуты жизни даже маленькая девочка находит силы, чтобы оставаться верным и преданным другом, и о том, как важны взаимовыручка и вера в Победу.

Художественный фильм "За кефиром" режиссера Стаса Федосова снят по одноименной повести петербургского писателя и журналиста Михаила Грушевского. Это - военно-романтическая фантазия, действие которой происходит в 2045 году, в год столетия Победы. В картине заняты известные артисты Наталия Фиссон и Игорь Скляр, популярная советская и российская актриса Зинаида Шарко сыграла в нем свою последнюю роль.

На заседании киноклуба Президентской библиотеки также прозвучит отрывок из моноспектакля "Волки блокады" в исполнении Эльвиры Козыревой, актрисы Литературного театра Дома писателя (г. Санкт-Петербург). Спектакль создан по мотивам одноименного рассказа петербургской писательницы Сюзанны Кулешовой. Это история о судьбе волчонка, которого житель Ленинграда спас от уничтожения в зоопарке во время блокады.

КСТАТИ

Показ будет транслироваться в прямом эфире на портале Президентской библиотеки в разделе "Интернет-вещание", в группе киноклуба Президентской библиотеки в социальной сети "ВКонтакте" и на YouTube-канале учреждения.

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