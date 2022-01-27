Мастер из Новогрудка хранит секреты изготовления белорусской вытинанки-выбиванки

Узоры неземной красоты из простой бумаги создает народный мастер Наталья Климко из древнего Новогрудка на Гродненщине. Ей удалось не только сохранить уникальную традицию белорусской вытинанки-выбиванки, но и наполнить ее новым содержанием, передать умения молодым ученикам. Талант и усердие мастерицы, бережное отношение к народному наследию отмечены недавно специальной премией Президента Беларуси деятелям культуры и искусства. Корреспонденты "СОЮЗа" отправились в Новогрудок за секретами старого, но незабытого ремесла.

От истоков

Руководитель народного любительского коллектива мастеров народного творчества "Каляровая альтанка" ("Цветная беседка") Новогрудского районного центра ремесел Наталья Климко встречает гостей светлой улыбкой - такой мы и представляли автора легких и воздушных работ.

- Никогда не думала, что стану столь популярной, - смеется народный мастер. - Когда в твоей жизни происходит такое событие, хочется поделиться радостью, не обидеть никого, кто к нему как-то причастен. Бесценен вклад Нины Шурак, которая была хранительницей самобытного творчества наших предков и передала его мне. Она стояла у истоков создания краеведческого музея в Новогрудке, собрала по деревням более 3000 экспонатов.

Сама Наталья Климко прошла долгий творческий путь. Окончила Минский художественный колледж имени А.К. Глебова, затем в Белорусском университете культуры и искусств изучала народные ремесла. Дипломная работа как раз была по вытинанке-выбиванке. Но тогда Наталья даже и не предполагала, что ее увлечение станет серьезным творческим делом и получит столь высокую награду.

- Такое внимание государства к сохранению традиций дорогого стоит, - говорит мастер. - Прежде всего это признание нашего наследия. От многих слышу: подумаешь, какая-то бумага - непрактично, а главное - недолговечно. Настоящее счастье, что на пути мне встретились такие неравнодушные люди, как искусствовед Евгений Сахута, специалист по народному творчеству Янина Борисевич, которые помогли осознать, подтвердили (в первую очередь для меня самой), что плоды наших трудов достойны звания нематериальной культурной ценности.

Выбиванка в 3D

Кабинет Дома ремесел, где обосновался кружок "Выбиваночка" по обучению детей мастерству вытинанки, напоминает белоснежную кружевную комнату феи. Не верится, что вся эта красота сотворена при помощи молотка, стамески, шила, отвертки.

- Инструменты можно купить в любом строительном магазине, - рассказывает Наталья Александровна. - Детям тяжело вычертить клеточки, поэтому приходится помогать, но все остальное они делают с огромным удовольствием. Да и взрослые приходят. Мои ученицы Ольга Чубрик и Лена Шульга сами ведут кружки в учреждениях образования. Они привносят что-то новое: делают головные уборы, объемные предметы в 3D-исполнении, изготовленные в старинной технике. Кружок "Выбиваночка" открыли в 2014-м, когда практику вытинанки-выбиванки включили в список нематериальных культурных ценностей Беларуси. Первые ученики, среди которых были и мальчишки, уже выросли.

- Самыми надежными последователями стали дети и внуки, - признается мастер. - Они как-то незаметно увлеклись процессом. В общем, за сохранность традиций не беспокоюсь. К примеру, дочь Вероника работает в интернате для психоневрологических больных, которые с удовольствием посещают занятия, позволяющие отвлечься от невзгод, получить заряд позитивных эмоций.

Релакс с молотком

Если говорить о самой технике, то процесс имеет свои особенности. Новогрудок в этом плане - уникальный регион. Здесь узоры на бумаге не вырезались, а выбивались. Отсюда и название - новогрудская вытинанка-выбиванка.

Не верится, что вся эта бумажная красота сотворена при помощи молотка, стамески, шила и отвертки

- Вытинанки-выбиванки, как это ни печально, появились от бедности, - вводит в курс дела Наталья Климко. - Каждая хозяйка к большим праздникам старалась украсить свой дом, используя для этого тканые подстилки, кружевные занавески, новые рушники. Но не все имели возможность купить или самостоятельно создать рукотворную красоту, которой так хотелось. Бумага - материал дешевый. Можно было даже вырезать из оберточной. Инструменты хозяйки использовали те, что были под рукой. Свекор рассказывал, что в те времена по домам ходили специальные люди и за небольшие деньги помогали вырезать кружева овечьими ножницами тем, кто сам не умел.

Уникальная практика включена в список нематериальных культурных ценностей Беларуси. Фото: Алексей Бибиков

Процесс создания невесомого бумажного кружева довольно трудоемкий, выполнение одного элемента может занять несколько дней. Чтобы изделие получилось большим и его хватило для украшения окна или стены, необходимо взять соответствующих размеров лист бумаги, правильно сложить его несколько раз, оставив край. Затем на заготовку наносится рисунок, главным и самым сложным элементом которого является клетка. При помощи стамески и молотка маленькими, но точными ударами выбиваются ненужные кусочки сложенной в несколько слоев бумаги. Один неточный удар - и полотно безвозвратно испорчено.

Сегодняшняя выбиванка - не только повторение узоров, придуманных предками: каждый мастер привносит в старинное мастерство собственные идеи.

- Практически все темы праздничные, они сами рождаются в голове, - рассказывает Наталья Александровна. - При этом хочется пробовать какие-то новшества, хоть и отступать от традиций нельзя. В интернете много всего красивого, можно что-то подсмотреть, но обязательно потом пропустить через себя, усложнить, усовершенствовать. А еще, когда работаешь руками, отвлекаешься от повседневных хлопот: своеобразный релаксирующий эффект.