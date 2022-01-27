Матвиенко: Ничто по-настоящему не может передать силу духа и мужества ленинградцев

Свет подвига ленинградцев-блокадников никогда не погаснет, уверена Валентина Матвиенко. Председатель Совета Федерации 27 января возложила венок к монументу "Мать - Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге.

"Я каждый год в этот день, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, обязательно прихожу на Пискаревское кладбище, и каждый раз комок подступает к горлу. В истории, наверное, нет трагедии, сравнимой с тяжестью тех испытаний, которые прошли жители блокадного Ленинграда и защитники города. Они выстояли, они победили. О блокаде написано много книг, снято несколько фильмов, но, мне кажется, ничто по-настоящему не может передать ту силу духа, стойкости, героизма, мужества, которую проявили ленинградцы, защищая свой родной город", - сказала Матвиенко журналистам.

По мнению спикера СФ, Пискаревское кладбище - место и боли, и гордости. В этот день тысячи горожан снова придут сюда, чтобы отдать дань памяти ленинградцам-блокадникам.

"Конечно, все мы испытываем скорбь по жертвам этого страшного преступления фашистов, и в то же время гордость за несломленных ленинградцев. Свет этого подвига никогда не погаснет, этот подвиг бессмертен. И наш долг - хранить свято память о тех, кто отстоял наш город", - заключила Валентина Матвиенко.