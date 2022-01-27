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Рубрика: Власть

Медведев: Мы этих санкций не боимся

Текст: Владимир Кузьмин
Россия не боится новых санкций, которыми угрожают с Запада, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Это не фигура речи и не бравада, а просто констатация того, что на самом деле происходило", - подчеркнул он в интервью российским средствам массовой информации.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Медведев напомнил, что при президенте США Бараке Обаме против нашей страны вводили санкции, которые должны были разорвать экономику в клочья. "Где сейчас Обама? На пенсии, что называется, а экономика наша живет, развивается. Да, не без проблем, конечно, полным-полно проблем, но экономика развивается, и ничего уж такого сверхстрашного с ней не произошло. А где-то она действительно даже стала и лучше", - заметил замглавы Совбеза.

Проблемы в случае санкций возможны, не исключает Медведев, но они точно решаемы. Более того, полагает он, люди, которые о них говорят, и сами в это не очень верят. "Но это такая фигура речи, часть политической культуры: "Давайте мы об этом скажем, для того чтобы исполнить этот ритуальный танец". И они его регулярно исполняют", - сказал заместитель председателя Совета Безопасности.

МИД РФ: Угрозы ввести санкции из-за Украины не относятся к реальной политике
Власть Работа власти Госуправление Президент Совет Безопасности Санкции и антисанкции

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