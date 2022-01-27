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27.01.2022 12:02
Рубрика: Власть

Медведев не видит фатальной катастрофы при отключении России от SWIFT

Текст: Владимир Кузьмин

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев не очень верит, что Россию кто-то отключит от международной межбанковской системы передачи информации SWIFT.

Фото: РИА Новости
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"Это невыгодно никому, в том числе и самому этому обществу, которое организовано для SWIFT, тем более что у нас огромное количество транзакций проходит. Это подрыв доверия к SWIFT", - заявил он в интервью российским СМИ.

Но в России на этот случай уже разработали собственную систему передачи финансовых данных, которая, заверил Медведев, не даст ни минуты простоя и будет осуществлять все необходимые функции внутри страны. Для переводов за границу, по его словам, тоже существуют различные способы отправки данных, хотя они будут сложнее, но "никакой фатальной катастрофы не произойдет".

Власть Работа власти Внешняя политика Экономика Финансы Банки Президент Совет Безопасности

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