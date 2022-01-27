Медведев не видит фатальной катастрофы при отключении России от SWIFT

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев не очень верит, что Россию кто-то отключит от международной межбанковской системы передачи информации SWIFT.

"Это невыгодно никому, в том числе и самому этому обществу, которое организовано для SWIFT, тем более что у нас огромное количество транзакций проходит. Это подрыв доверия к SWIFT", - заявил он в интервью российским СМИ.

Но в России на этот случай уже разработали собственную систему передачи финансовых данных, которая, заверил Медведев, не даст ни минуты простоя и будет осуществлять все необходимые функции внутри страны. Для переводов за границу, по его словам, тоже существуют различные способы отправки данных, хотя они будут сложнее, но "никакой фатальной катастрофы не произойдет".