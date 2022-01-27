Медведев о диалоге с Украиной: Бессмысленно говорить с политиками, которые лгут

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев не считает целесообразным прямые контакты с действующим руководством Украины.

"Потому что бессмысленно вести разговоры с такими политиками, которые лгут, не исполняют решения, которые принимают решения, направленные против части собственного населения, которые не исполняют вообще никаких международных обязательств в этом смысле", - пояснил он свою позицию в интервью российским СМИ.

Говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, Медведев заявил, что он его ни в чем не разочаровал. Зеленский делает ровно то, что "должен был делать человек с уровнем его подготовки, с уровнем его профессиональной годности к должности президента Украины". "И, к сожалению для него самого, наверное, в конечном счете это ведет к разрушению самой Украины", - подчеркнул замглавы Совбеза.