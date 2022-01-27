Медведев о продвижении НАТО: "Отступать некуда, позади Москва"

В диалоге с Североатлантическим альянсом Россия практически исчерпала границы отступления, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Знаете, как принято говорить, "отступать некуда, позади Москва", - сказал он в интервью российским средствам массовой информации.

Наша страна, по словам замглавы Совбеза, добросовестно развивала отношения с НАТО. "Но нас никто не слышит", - подчеркнул Медведев. Так было, например, с обещаниями - "известно когда и известно кому" - не продвигать блок на территорию бывшего Советского Союза. "Ничего не исполнили. А сейчас уже лезут совсем прямо на наши границы", - сказал зампред Совета Безопасности.

- Это реальная угроза национальной безопасности нашей страны, - заявил Дмитрий Медведев. - Просто уже вот эти красные линии, о которых сказал президент страны, уже совсем-совсем рядом.