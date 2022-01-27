Медведев: Парадокс существования НАТО в том, что у альянса сейчас нет противника

Парадокс существования НАТО в том, что у альянса сейчас нет противника, который бы позиционировал себя как страна или содружество стран, идеологически не приемлющие существование западного мира, существования НАТО, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

Так было в период конкуренции между странами социалистического содружества и Варшавским договором, с одной стороны, и Североатлантическим альянсом, с другой, напомнил замглавы Совбеза. В наше время, подчеркнул он, Россия так никогда не ставила вопрос: "Да, есть противоречия, есть проблемы, но мы никогда так не говорили. Более того, мы пытались выстроить отношения, и переговоры разные шли, в том числе даже о том, как нам ближе быть с НАТО. Но нас не услышали, нас не хотят видеть, поэтому ситуация развивается по другому сценарию".

- Вообще блоки - это понятие устаревшее, из периода холодной войны, от которой, вроде бы, все пытаются отойти, - заметил Медведев.