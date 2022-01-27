Новости

МИД Китая напомнил о необходимости вернуться к Минским соглашениям 09:12
Заместителя мэра Иркутского района задержали за взятку в 13 миллионов 09:01
В ПФР рассказали, кто из беременных имеет право на выплату в 30 тысяч рублей 09:00
Психотерапевт рассказал, как не поддаться на уловки кибермошенников 08:55
Школьники Новосибирской области уйдут на дистанционное обучение 08:32
Медведев: Выход из соглашений - плохой фон для продолжения переговоров 08:08
Медведев: В пересмотре ядерной доктрины России нет необходимости 08:05
Медведев: Военного союза с Китаем нет, и к этому никто не стремится 08:03
Медведев: Парадокс существования НАТО в том, что у альянса сейчас нет противника 08:02
Медведев сомневается в размещении вооружений на Кубе или в Венесуэле, как при СССР 08:00
Козак назвал переговоры по Украине в Париже аудитом Минских соглашений 07:50
Экономист напомнил о возможности "купить" страховой стаж для пенсии 07:40
Биолог рассказала, как после "омикрона" избежать постковидного синдрома 06:58
Песков: Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности 06:15
Медведев назвал хорошие примеры сотрудничества с США 06:05
Гидрометцентр: Начало февраля в России будет аномально теплым 05:23
Диетолог Зеленцова рассказала о полезных свойствах грейпфрута 04:33
Сенатор Пушков не исключил провокаций со стороны Украины 03:42
Вирусолог Чумаков спрогнозировал спад волны COVID-19 в начале февраля 02:55
Yonhap: КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря 02:20
Инфекционист Минздрава Чуланов дал совет непривитым гражданам 01:50
Врач Жемчугов: После "омикрона" коронавирус "уйдет" к животным 01:27
WSJ: Варшава готова к инспекциям объектов ПВО США на своей территории 00:42
Счетная палата нашла нарушения в восстановлении лесов 00:01
В реестр СМИ-иноагентов добавлены две организации 26.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
27.01.2022 08:02
Рубрика: Власть

Медведев: Парадокс существования НАТО в том, что у альянса сейчас нет противника

Текст: Владимир Кузьмин

Парадокс существования НАТО в том, что у альянса сейчас нет противника, который бы позиционировал себя как страна или содружество стран, идеологически не приемлющие существование западного мира, существования НАТО, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.

Так было в период конкуренции между странами социалистического содружества и Варшавским договором, с одной стороны, и Североатлантическим альянсом, с другой, напомнил замглавы Совбеза. В наше время, подчеркнул он, Россия так никогда не ставила вопрос: "Да, есть противоречия, есть проблемы, но мы никогда так не говорили. Более того, мы пытались выстроить отношения, и переговоры разные шли, в том числе даже о том, как нам ближе быть с НАТО. Но нас не услышали, нас не хотят видеть, поэтому ситуация развивается по другому сценарию".

- Вообще блоки - это понятие устаревшее, из периода холодной войны, от которой, вроде бы, все пытаются отойти, - заметил Медведев.

Лавров: Генсек НАТО Столтенберг потерял связь с реальностью

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Совет Безопасности Международные организации НАТО Расширение НАТО Россия и НАТО

Главное сегодня

Песков: Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности
Володин: Запад хочет перечеркнуть подвиг советского народа
Козак назвал переговоры по Украине в Париже аудитом Минских соглашений
Школьники Новосибирской области уйдут на дистанционное обучение
В ЮАР обнаружен новый опасный для людей коронавирус
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
В Кремле назвали условие контактов Путина с Байденом