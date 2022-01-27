Медведев: Предложения по гарантиям безопасности не жесткие, очень конкретные

Предложения по гарантиям безопасности, переданные США, не жесткие, а очень конкретные, очень определенные и фиксируют озабоченности России, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ. Если та же Украина вступает в НАТО, то на границах нашей страны могут появиться новые военные базы и новые виды ударных вооружений, и Россия попадает в очень сложное геополитическое положение, что нельзя не учитывать, пояснил он.

"Дело даже не в том, чтобы, допустим, гарантироваться от непродвижения НАТО, хотя это очень важно. А дело в том, чтобы были даны гарантии безопасности, на мой взгляд, другого порядка", - подчеркнул замглавы Совбеза. Ведь можно, не включая Украину в альянс, на основе двусторонних соглашений поставить туда или в другую соседнюю с Россией страну ударные виды вооружений.

"Эти гарантии безопасности направлены на то, чтобы устранить те очевидные угрозы, которые сформировались в настоящий момент", - разъяснил Медведев. Если западные партнеры пойдут навстречу, то они должны быть так или иначе закреплены в каком-то документе, который будет носить обязательный характер.

Зампред Совета Безопасности понимает, что и обязательный документ не является гарантией, чему было много примеров в истории. "Но это все-таки серьезная юридическая база", - заметил он.

Медведев при этом уклонился от ответа, есть ли у России планы, если США откажутся предоставлять гарантии. Такие планы никогда не раскрываются, и такие решения принимает президент, сказал он. Но добавил, что отказ очень осложнит общую ситуацию.