Медведев сомневается в размещении вооружений на Кубе или в Венесуэле, как при СССР

Куба и Венесуэла - близкие России, но абсолютно суверенные страны, подчеркнул заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Мы ничего не можем размещать у них, даже если это было, например, как это было на Кубе, просто потому что это должно сообразовываться с их геополитическим позиционированием, с их собственными национальными интересами", - заявил он в интервью российским средствам массовой информации.

Национальные интересы этих стран разнонаправленные, страны стремятся выйти из изоляции, "в известной степени восстановить нормальные отношения с Соединенными Штатами Америки", полагает замглавы Совбеза. "Поэтому здесь не может идти речи о том, чтобы что-то поставить или создать какую-то базу, как это делалось в советский период, когда у нас с целым рядом стран была единая военная инфраструктура, основанная на единой идеологии", - ответил Медведев.

При этом он отказался рассуждать, возможен ли все-таки подобный сценарий, если государства согласятся на размещение военных баз. "Забегать вперед и говорить, что мы хотим базу здесь или мы договорились вот об этом, - это абсолютно неправильно, это провоцировать напряжение в мире", - предостерег зампред Совета Безопасности.