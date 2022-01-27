Медведев: Украина превратилась в игрушку в руках США и НАТО

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев с сожалением констатировал, что Украина превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и, прежде всего, в руках США, используется как инструмент геополитического давления на Россию.

"Украина, как это ни печально звучит для Украины, сама по себе американцам не нужна, да и европейцам не очень нужна", - считает он.

Но страна остается аргументом в геополитической игре против России и "в известной степени даже против Китая", сказал замглавы Совбеза в интервью отечественным средствам массовой информации.

"Поэтому эта напряженность связана прежде всего с этим, ну а с другой стороны, она связана с тем курсом, который, конечно, проводится руководством Украины в последние годы", - уверен Медведев. В то же время он надеется, что в обозримом будущем возможно падение напряженности вокруг региона.