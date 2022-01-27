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27.01.2022 10:04
Рубрика: Власть

Медведев уверен в появлении на Украине проукраинских прагматичных политиков

Текст: Владимир Кузьмин

На Украине появится генерация людей и политических сил, которые будут настроены даже не пророссийски, а проукраински, но "которые будут вести прагматичную политику, которые будут думать прежде всего о собственном народе, а не о том, чтобы еще раз избраться в президенты", заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Маятник все равно качается туда-обратно. Украинцы - люди близкие нам и очень прагматичные. И я думаю, в конечном счете этот бардак им просто надоест, и они должны будут избрать такое руководство, которое будет проводить - нет, не пророссийскую политику, конечно, а проукраинскую политику", - подчеркнул замглавы Совбеза в интервью российским СМИ. Эта политика будет направлена на нормальные экономические отношения с Россией, на достижение разумного баланса по самым разным вопросам, на признание геополитических реалий, включая Крым и целый ряд других вопросов.

С 2014 года на Украине в силу ряда причин у власти находятся, по словам Медведева, националистически окрашенные силы: раньше эти "щирые украинцы" составляли 5-10 процентов общего числа населения, в основном в западных областях, но после известных событий они навязали свою идеологию всей стране, которая никогда так не была настроена. "Я думаю, что в какой-то момент это просто все надоест и возобладает какой-то разумный усредненный тренд на развитие отношений с Россией и просто на разумную политику, а иначе это тупиковый путь", - заметил зампред Совета Безопасности.

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