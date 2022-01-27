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Рубрика: Власть

Медведев: В пересмотре ядерной доктрины России нет необходимости

Текст: Владимир Кузьмин

В пересмотре ядерной доктрины страны нет никакой необходимости, считает заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Там и так все зафиксировано", - заявил он в интервью российским СМИ.

У России, напомнил замглавы Совбеза, есть право на ответ с использованием стратегических ядерных сил в случае, если по стране или ее союзникам нанесен ядерный удар или удар с использованием оружия массового поражения, если стране угрожает иная опасность, которая направлена просто на ее существование. "То есть, иными словами, которая грозит существованию самого государства. Это всеобъемлющая формула, которая позволяет решать самые разные задачи", - подчеркнул Медведев.

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