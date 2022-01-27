Медведев: Военного союза с Китаем нет, и к этому никто не стремится

У России нет никакого военного союза с Китаем, и к нему никто не стремится, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. А тот факт, что об этом в мире постоянно говорят и наблюдают за отношениями двух стран, подчеркнул он в интервью отечественным СМИ, "уже влияет в качестве балансира на международную расстановку сил, на полюса, которые формируются в международных отношениях".

Взаимодействие России и Китая, пояснил замглавы Совбеза, - это продвинутое стратегическое партнерство, находящееся на самой высшей точке за всю историю: "У нас действительно стратегические отношения, очень добрые отношения, фундаментальные отношения. Отношения, которые носят взаимовыгодный характер".