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Рубрика: Власть

Медведев: Войны никто не ищет, и нужно сделать все, чтобы войны не было

Текст: Владимир Кузьмин
Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в интервью отечественным средствам массовой информации оценил вероятность войны в результате сложившейся геополитической напряженности. Он назвал не вполне возможной аналогию с 2008 годом, когда Грузия напала на Южную Осетию.

"Войны никакой бы ни в коем случае не хотелось, войны никто не ищет, и нужно сделать все, чтобы никакой войны не было. А тем более по линии столкновений между Россией и, допустим, Североатлантическим альянсом", - заявил замглавы Совбеза.

Такого рода события Медведев считает ужасными, но в то же время в мире существует масса людей, которые этим спекулируют и зарабатывают, "кто-то по недомыслию, а кто-то - проводя определенную политическую линию". Он вспомнил, как недавно прочитал высказывания одного из "маразматических стариков из сената Соединенных Штатов Америки", не исключившего ограниченного ядерного столкновения между Россией и США. "Это паранойя, это просто даже комментировать не хочется, - сказал заместитель председателя Совета Безопасности. - Просто, когда это говорят люди, облеченные властью, тем более в Америке сенат - это серьезная очень структура, это очень печально".

На памяти Дмитрия Медведева даже в советские времена в США и других странах никто не говорил, что неплохо бы развязать ядерный конфликт, потому что Карибский кризис научил всех, что это будет катастрофой и концом человеческой цивилизации. "Тем не менее такие слова произносят. Как на это реагировать? Что это - маразм или же некая, так сказать, политическая спекуляция? В любом случае это очень опасно", - считает замглавы Совбеза.

Единственная возможность в текущей ситуации - политико-дипломатическими средствами договариваться по гарантиям безопасности, не сомневается Дмитрий Медведев. "Это использование в наших отношениях принципа неделимой безопасности, который зафиксирован во всех основополагающих документах европейских и международных, когда безопасность одной стороны не может достигаться за счет безопасности другой стороны", - заключил он.

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