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27.01.2022 08:08
Рубрика: Власть

Медведев: Выход из соглашений - плохой фон для продолжения переговоров

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

В России всегда негативно относятся к выходу какой-то стороны из крупных основополагающих международных соглашений, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. "Если такие события происходят, скажем прямо, это плохой фон для продолжения переговоров по этой теме, для продления каких-либо договоров", - заметил он в интервью отечественным СМИ.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Медведев приветствовал договоренность о продлении ДСНВ-3

В последние годы из большого количества соглашений в одностороннем порядке выходили США. "Мы это с прискорбием констатировали, но что мы можем сделать? Вышли и вышли. Естественно, что в таких условиях фон для продолжения переговоров, допустим, по ограничению стратегических наступательных вооружений будет крайне затруднительным", - констатировал Медведев.

Замглавы Совбеза приветствовал продление президентом России Владимиром Путиным и президентом США Джозефом Байденом СНВ-3 (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - прим. РГ). "Очень хорошо, что удалось это сделать, потому что с предыдущей администрацией ничего не получалось в этом плане", - вспомнил он времена президента Дональда Трампа.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Совет Безопасности Договор об СНВ Россия и США

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