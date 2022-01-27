МИД РФ: Мысль о войне между Россией и Украиной неприемлема

МИД РФ констатировал "сравнительное затишье" на линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил замдиректора Департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства Алексей Зайцев.

"Констатируем сравнительное затишье на линии соприкосновения в Донбассе, число нарушений режима прекращения огня по сравнению с первыми неделями января снизилось", - заявил он брифинге 27 января.

Также дипломат отметил, что Москва уже неоднократно заявляла, "что наша страна ни на кого нападать не собирается, и что "мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами".