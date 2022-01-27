Дипломат МИД РФ Зайцев назвал неприемлемой даже мысль о войне с Украиной

Москва считает неприемлемой даже саму мысль о возможном начале войны между Россией и Украиной, заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

Он подчеркнул, что Россия, как уже неоднократно заявляли представители Кремля и МИД, не собирается ни на кого нападать. "Мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами", - добавил Зайцев.

По его словам, раздувают конфликт именно заокеанские кураторы киевского режима - упорно придерживаясь созданного ими же самими сценария о якобы исходящей от России угрозе, они искусственно нагнетают ситуацию.

Москва же призывает Киев проявить самостоятельность и в прямом диалоге с ДНР и ЛНР найти политическое решение конфликта - без вмешательства западных коллег этот конфликт давно был бы урегулирован, добавил он.