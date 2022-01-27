МИД РФ: Страны НАТО отрабатывают применение против РФ ядерного оружия

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что НАТО отрабатывает применение американского ядерного оружия против России.

"Осуществляются совместные ядерные миссии натовцев, в рамках которых неядерные члены альянса привлекаются к тренировкам по отработке применения против нас американского ядерного оружия", - цитирует ТАСС слова дипломата.

Также, по словам Ермакова, "в пяти неядерных странах НАТО сейчас находится около 200 американских ядерных авиабомб семейства В61".

Как отмечает директор департамента МИД РФ, в этих странах также сохраняется "инфраструктура, обеспечивающая оперативное развертывание этого оружия". Такое оружие способно "достигать российской территории и поражать широкий спектр целей, включая стратегические.

Кроме того, по его словам, "ведется взаимодействие стран - членов НАТО в совместном ядерном планировании".

Ермаков отмечает, что США обновляет свой ядерный арсенал, в частности, авиабомбы с ядерным зарядом B61 в их самой новой модификации B61-12 будут с меньшей мощностью, но повышенной точностью попадания.

"Мы настаиваем, что совместные ядерные миссии НАТО должны быть незамедлительно прекращены, все американское ядерное оружие возвращено на национальную территорию США, а инфраструктура, позволяющая обеспечить его быстрое развертывание, ликвидирована, - отмечает Ермаков. - Данный аспект является одним из элементов пакета мер, предложенных нами Вашингтону в контексте рассмотрения тематики гарантий безопасности".