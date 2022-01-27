Минск принимает все меры для обеспечения безопасности в регионе

Ход выполнения решений сессий Совета коллективной безопасности, заседаний уставных органов ОДКБ, а также запланированные мероприятия на текущий год были включены в повестку встречи госсекретаря Совета безопасности РБ Александра Вольфовича с генсеком Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем, информирует БЕЛТА.

Во время встречи, которая состоялась 27 января, уточняет БЕЛТА, состоялся обмен мнениями и по актуальным событиям международной и региональной безопасности. Генсек ОДКБ, в частности, позитивно оценил действия белорусского миротворческого контингента в Казахстане. Кроме того, были обсуждены и вопросы участия РБ в деятельности организации. В этой связи Зась поблагодарил белорусскую сторону за оперативность принятия решений и их исполнение.

В свою очередь, Вольфович подчеркнул, что республика выступает надежным форпостом в восточно-европейском регионе коллективной безопасности, противодействуя всему спектру современных рисков, вызовов и угроз. Наряду с санкциями обостряется военно-политическая обстановка, наращивается внешнее силовое присутствие у белорусских границ, полным ходом идет милитаризация сопредельных европейских стран.

С учетом этого принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности Беларуси, поддержанию мира и стабильности в регионе. В силовом блоке страны внимательно анализируются события, произошедшие в Казахстане, с целью своевременного предупреждения, выявления, немедленного и адекватного пресечения попыток внешних воздействий.