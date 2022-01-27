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27.01.2022 11:56
Рубрика: Власть

Мишустин утвердил состав оперативной рабочей группы по COVID-19

Текст: Матвей Линник
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав оперативной группы по взаимодействию федеральных органов власти и регионов на фоне распространения нового штамма коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства.

Новая структура будет состоять из 42 человек, ее куратором назначена вице-премьер Татьяна Голикова. Руководителем группы стала замглавы аппарата правительства Ольга Кривонос, ее заместителем - директор департамента здравоохранения кабмина Игорь Каграманян.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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В состав группы вошли глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова, глава Росздравнадзора Алла Самойлова, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова, председатель Фонда социального страхования Алексей Поликашин, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

В группу также включили замглавы Минпромторга Василия Осьмакова, замглавы Минтруда Ольгу Баталину, замглавы Минцифы Олега Качанова, замглавы Минфина Павла Кадочникова, замминистра просвещения Александра Бугаева, а также представителей Координационного и Ситуационного центров кабмина.

"На основе данных федеральных министерств и ведомств, а также с учетом мер, вводимых руководством субъектов, рабочая группа будет в режиме реального времени проводить оценку ситуации с коронавирусом в масштабах страны", - отметили в пресс-службе правительства.

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