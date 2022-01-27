Москалькова: Крайне важно, чтобы подвиг блокадников не был забыт

Сколько бы лет ни прошло, мы обязаны помнить героический подвиг защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда, написала в своем Instagram уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в день 78-летия полного освобождения города.

Она убеждена, что память о тех днях должна быть передана подрастающему поколению.

Особенно это важно на фоне нескончаемых попыток переписать историю Второй мировой войны и умалить значение подвига советских солдат.

Москалькова напоминает, что "битва за северную столицу была самой продолжительной за всю мировую историю и стала одним из переломных моментов Великой Отечественной войны"

"Тяжелые испытания выпали на долю жителей и защитников города - жестокие бомбежки и артобстрелы, мучительные голод и холод блокадной зимы, смерть родных и близких, но их было не сломить ничем, они стойко сражались за город, - добавила омбудсмен. - Крайне важно, чтобы подвиг ветеранов не был забыт, ведь они сражались за наш с вами мир".