Можно ли считать его книги детскими? 190 лет автору "Алисы в стране чудес"

190 лет назад в Англии, в деревне Дарсбери на юго-востоке графства Чешир в семье англиканского священника родился Чарльз Лютвидж Доджсон, известный всему мира как Льюис Кэрролл - автор книг "Алиса в Стране Чудес" и "Алиса в Зазеркалье".

Можно ли их считать детскими - это большой вопрос. Многим детям всего мира они очень нравятся, особенно в мультяшном воплощении. В 1951 году компания Уолта Диснея выпустила полнометражный мультфильм "Алиса в Стране Чудес", а в 1981 году в СССР появился трехсерийный мультик режиссера Ефрема Пружанского с тем же названием, где роли озвучивали Марина Неёлова, Ростислав Плятт, Вячеслав Невинный, Татьяна Васильева, Рина Зеленая и другие звезды театра и кино.

Нельзя также не вспомнить музыкальный спектакль "Алиса в Стране Чудес" с песнями Владимира Высоцкого, выпущенный студией "Мелодия" двумя грампластинками в 1976 году.

Но если смотреть и слушать "Алису" - это сплошное удовольствие и развлечение, то чтение этих книг, если подходить к нему серьезно, требует обширных знаний в области шахмат, математики, философии и лингвистики, которыми маленькие читатели едва ли обладают. Как Алиса в начале первой книги проваливается в кроличью нору и оказывается в интересном, но абсурдном мире, где коты превращаются в улыбку, младенцы - в поросят, где оживают игральные карты, розовых фламинго используют в качестве клюшек для гольфа, а ежей - мячиков, - так и серьезный читатель "Алисы" попадает в хитроумно выстроенную Систему с множеством ловушек и загадок, которые требуется разгадать, чтобы из этой норы выбраться с неповрежденным умом.

Поэтому обе книги про Алису стали не только излюбленным детским чтением, но и объектом самого внимательного изучения философов, филологов и лингвистов.

Прототипом Алисы была маленькая девочка Алиса Лидделл - дочь декана престижного колледжа Крайст-Черч в Оксфорде, где Чарльз Доджсон преподавал математику. Он познакомился с ней в 1856 году, когда ей было четыре года. Она прожила долгую жизнь, скончавшись в 1934 году в 82-летнем возрасте, на 36 лет пережив того, кто сделал ее имя бессмертным.

Интерес Льюиса Кэрролла к девочкам породил миф о его педофилии. Одним из его страстных увлечений была фотография. При этом его моделями становились девочки, некоторые из которых в будущих воспоминаниях занижали свой возраст. В Викторианской Англии девочки до 14 лет не считались возможным объектом сексуального внимания, и родители маленьких "моделей" Кэрролла охотно разрешали ему фотографировать своих детей в самых пикантных позах.

В своем увлечении Кэрролл был не одинок. Так в 1864 году на выставке он познакомился с работами одного из пионеров мирового фотоискусства леди Клементины Гаварден. Это случилось примерно в то же время, когда вышла в свет "Алиса в Стране Чудес", и за семь лет до появления "Алисы в Зазеркалье". Считается, что сюжет "Алисы в Зазеркалье" Кэрроллу подсказала именно Клементина Гаварден постановочными фото девочек-подростков, погруженных в свои фантазии перед зеркалом.

Льюис Кэрролл прославился не только как писатель, но и как математик. Научные труды по математике он публиковал под своим настоящим именем. Он занимался евклидовой геометрией, линейной и матричной алгеброй, математическим анализом, теорией вероятностей, математической логикой, а также популяризаторством занимательной математики (игры и головоломки).

Он был выдающимся шахматистом и вторую свою книгу про Алису построил на принципе шахматной партии, которую сам разработал.

И еще во время преподавания в Крайст-Черч Кэрролл обязан был читать проповеди в церкви. До священника он не дослужился, стал только диаконом. Тем не менее в 1867 году вместе с богословом Генри Лиддоном он посетил Россию в знак укрепления связей православной и англиканской Церквей.

Они побывали в Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. В Троице-Сергиевой лавре их принимал знаменитый митрополит Филарет (Дроздов). Свои впечатления от России Кэрролл описал в "Дневнике путешествия в Россию в 1867 году", опубликованном посмертно.

Читать этот дневник интересно, но порой и смешно, как любые воспоминания иностранцев о нашей Стране Чудес. Вот он пишет, едва оказавшись на русской территории: "На одной из станций, где мы остановились на обед, был человек, игравший на гитаре со свиристелями, прикрепленными к верхней ее части, и колокольчиками; на всем этом он ухитрялся играть чисто и в такт; это место было замечательно также тем, что мы впервые попробовали местный суп, Щи (произносится как shtshee), который оказался вполне съедобным, хотя и содержал некий кислый ингредиент, возможно, необходимый для русского вкуса…"

Еще забавней читать о том, как в Петербурге он и его компаньон торговались с русским извозчиком:

"Я начал день с того, что купил карту Петербурга и маленький словарь-разговорник. Последний, похоже, наверняка нам очень пригодится - в течение дня (добрая часть которого прошла в бесплодных визитах) нам пришлось четыре раза нанимать дрожки: два раза из гостиницы, когда мы попросили портье договориться с возницей, но в двух других случаях довелось управляться самим. Привожу в качестве примера один из предварительных разговоров.

Я: Gostonitia Klee (гостиница "Клеес").

Возница (скороговоркой произносит какую-то фразу, из которой мы улавливаем лишь отдельные слова): Tri groshen (tri groshen - 30 копеек?).

Я: Doatzat Kopecki? (20 копеек?).

В. (возмущенно): Tritzat! (30)

Я (решительно): Doatzat.

В. (просительно): Doatzat pait? (25?)

Я (с видом человека, который сказал свое окончательное слово и желает положить конец бесполезным переговорам): Doatzat. (Здесь я беру Лиддона под руку, и мы уходим, полностью игнорируя крики возницы.

Пройдя несколько ярдов, мы слышим, что дрожки медленно катятся за нами: он догоняет нас и снова окликает.)

Я (мрачно): Doatzat?

В. (с радостной ухмылкой): Da! Da! Doatzat! (И мы садимся.)

Такого рода вещи в некотором смысле забавны, когда это происходит один раз, но, если бы подобный процесс был неотъемлемой частью процедуры нанятия кеба в Лондоне, со временем она стала бы несколько утомительной".

Льюис Кэрролл скончался 14 января 1898 года от пневмонии в Гилфорде, графство Суррей. Похоронен там же вместе с братом и сестрой на кладбище Восхождения.

КСТАТИ

Книги про Алису экранизировались 16 раз. Впервые - в Великобритании в 1903 году - немой черно-белый фильм Сесиля Хепуорта. Последняя экранизация - американский фильм "Алиса в Зазеркалье" 2016 года режиссера Джеймса Бобина. Режиссером фильма выступил Тим Бёртон - создатель таких классических кинофэнтези, как "Бэтмен", "Эдвард Руки-Ножницы", "Сонная лощина", "Планета обезьян" и других.