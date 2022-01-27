На киргизско-таджикской границе идет перестрелка

На киргизско-таджикской границе обострилась обстановка и идет перестрелка. Об этом сообщили в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) КР.

"В период с 17:30 до 18:00 пограничники Погранслужбы ГКНБ Республики Таджикистан в одностороннем порядке перекрыли участок дороги Баткен-Исфана в местности Төрт-Көчө Баткенского района. В целях недопущения эскалации конфликта на место выехали начальник управления ПС ГКНБ КР по Баткенской области полковник Кыялбек Толонбаев и начальник Баткенского пограничного отряда полковник Рустам Миршакиров", - говорится в официальном сообщении погранслужбы Киргизии.

В ГКНБ также сообщили, что пограничные подразделения, дислоцированные на данном участке границы в Баткенской области, переведены на усиленный режим несения службы.

Как проинформировали в госкомитете национальной безопасности КР в 19:35 по бишкекскому времени, обстановка ухудшилась в связи с применением таджикской стороной оружия и огня по пограничным подразделениям ПС ГКНБ КР в местности Чыр-Добо Баткенского района. Основные перестрелки между подразделениями погранвойск Киргизстана и Таджикистана отмечены в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона использует минометы и гранатометы.