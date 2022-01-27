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27.01.2022,  
15:49
Текст:  Алексей Моисеев

На параде в Индии отдали дань уважения танку ПТ-76

В минувшую среду в Индии торжественно отметили День Республики (R-Day). В Нью-Дели состоялся масштабный военный парад, на котором были продемонстрированы различные образцы военной техники, в том числе исторической.
Фото: Ministry of Defence, Government of India / youtube.com Фото: Ministry of Defence, Government of India / youtube.com
Фото: Ministry of Defence, Government of India / youtube.com

На прицепах за тягачами Tatra 815 провезли несколько боевых машин, особо отличившихся в ходе различных войн и конфликтов, в которых принимали участие вооруженные силы этого государства.

Почетное право возглавить колонну раритетной техники получил ПТ-76. Эти легкие советские танки начали свою карьеру в индийских сухопутных войсках в конце лета 1965 года. Уже осенью им пришлось впервые принять участие в боевых действиях.

Однако особо отличились "семьдесят шестые" в ходе индо-пакистанской войны 1971 года, когда им пришлось сражаться не только с М24 Chaffee американского производства, но и уничтожать канонерские лодки противника.

Следом за ПТ-76 проследовал британский Centurion. Известно, что такие танки успешно уничтожали закупленные в США М47 Patton II и М48 Patton III в ходе битвы при Асал-Уттаре во второй индо-пакистанской войне в сентябре 1965 года.

В ходе сражения, в котором противоборствующие стороны задействовали почти четыре сотни танков, пакистанская армия потеряла 97 единиц техники, большую часть уничтожили танки Centurion, которых было всего 45 штук.

Фото: Алексей Моисеев
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Индийская сторона лишилась 32 танков всех типов, так как кроме "британцев" здесь воевали устаревшие М4 и легкие французские АМХ-13.

Также были продемонстрированы чехословацкий гусеничный бронетранспортер OT-62 TOPAS и приобретенные в Советском Союзе БМП-1. Первые вместе с БТР-50 и ПТ-76 успели повоевать в 1971 году, а боевые машины пехоты первого поколения задействовали в ходе миротворческой операции в Шри-Ланке.

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