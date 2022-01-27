На параде в Индии отдали дань уважения танку ПТ-76

В минувшую среду в Индии торжественно отметили День Республики (R-Day). В Нью-Дели состоялся масштабный военный парад, на котором были продемонстрированы различные образцы военной техники, в том числе исторической.

На прицепах за тягачами Tatra 815 провезли несколько боевых машин, особо отличившихся в ходе различных войн и конфликтов, в которых принимали участие вооруженные силы этого государства.

Почетное право возглавить колонну раритетной техники получил ПТ-76. Эти легкие советские танки начали свою карьеру в индийских сухопутных войсках в конце лета 1965 года. Уже осенью им пришлось впервые принять участие в боевых действиях.

Однако особо отличились "семьдесят шестые" в ходе индо-пакистанской войны 1971 года, когда им пришлось сражаться не только с М24 Chaffee американского производства, но и уничтожать канонерские лодки противника.

Следом за ПТ-76 проследовал британский Centurion. Известно, что такие танки успешно уничтожали закупленные в США М47 Patton II и М48 Patton III в ходе битвы при Асал-Уттаре во второй индо-пакистанской войне в сентябре 1965 года.

В ходе сражения, в котором противоборствующие стороны задействовали почти четыре сотни танков, пакистанская армия потеряла 97 единиц техники, большую часть уничтожили танки Centurion, которых было всего 45 штук.

Индийская сторона лишилась 32 танков всех типов, так как кроме "британцев" здесь воевали устаревшие М4 и легкие французские АМХ-13.

Также были продемонстрированы чехословацкий гусеничный бронетранспортер OT-62 TOPAS и приобретенные в Советском Союзе БМП-1. Первые вместе с БТР-50 и ПТ-76 успели повоевать в 1971 году, а боевые машины пехоты первого поколения задействовали в ходе миротворческой операции в Шри-Ланке.